　4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比140円高の4万6080円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

47810.21円　　ボリンジャーバンド3σ
46636.27円　　ボリンジャーバンド2σ
46080.00円　　4日夜間取引終値
45769.50円　　3日日経平均株価現物終値
45462.34円　　ボリンジャーバンド1σ
45324.00円　　5日移動平均
45295.00円　　一目均衡表・転換線
44288.40円　　25日移動平均
43955.00円　　一目均衡表・基準線
43114.46円　　ボリンジャーバンド-1σ
42357.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41951.60円　　75日移動平均
41940.53円　　ボリンジャーバンド2σ
40890.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40766.59円　　ボリンジャーバンド3σ
39266.05円　　200日移動平均


株探ニュース