日経225先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比140円高の4万6080円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
47810.21円 ボリンジャーバンド3σ
46636.27円 ボリンジャーバンド2σ
46080.00円 4日夜間取引終値
45769.50円 3日日経平均株価現物終値
45462.34円 ボリンジャーバンド1σ
45324.00円 5日移動平均
45295.00円 一目均衡表・転換線
44288.40円 25日移動平均
43955.00円 一目均衡表・基準線
43114.46円 ボリンジャーバンド-1σ
42357.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41951.60円 75日移動平均
41940.53円 ボリンジャーバンド2σ
40890.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40766.59円 ボリンジャーバンド3σ
39266.05円 200日移動平均
株探ニュース
