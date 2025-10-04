TOPIX先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.0ポイント高の3155.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3213.37ポイント ボリンジャーバンド3σ
3182.98ポイント ボリンジャーバンド2σ
3155.50ポイント 4日夜間取引終値
3152.58ポイント ボリンジャーバンド1σ
3129.17ポイント 3日TOPIX現物終値
3128.00ポイント 一目均衡表・転換線
3123.70ポイント 5日移動平均
3122.18ポイント 25日移動平均
3110.00ポイント 一目均衡表・基準線
3091.78ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3061.38ポイント ボリンジャーバンド2σ
3038.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3030.99ポイント ボリンジャーバンド3σ
2989.58ポイント 75日移動平均
2941.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2814.08ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3213.37ポイント ボリンジャーバンド3σ
3182.98ポイント ボリンジャーバンド2σ
3155.50ポイント 4日夜間取引終値
3152.58ポイント ボリンジャーバンド1σ
3129.17ポイント 3日TOPIX現物終値
3128.00ポイント 一目均衡表・転換線
3123.70ポイント 5日移動平均
3122.18ポイント 25日移動平均
3110.00ポイント 一目均衡表・基準線
3091.78ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3061.38ポイント ボリンジャーバンド2σ
3038.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3030.99ポイント ボリンジャーバンド3σ
2989.58ポイント 75日移動平均
2941.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2814.08ポイント 200日移動平均
株探ニュース