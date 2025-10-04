　4日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.0ポイント高の3155.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3213.37ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3182.98ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3155.50ポイント　　4日夜間取引終値
3152.58ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3129.17ポイント　　3日TOPIX現物終値
3128.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3123.70ポイント　　5日移動平均
3122.18ポイント　　25日移動平均
3110.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3091.78ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3061.38ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3038.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3030.99ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2989.58ポイント　　75日移動平均
2941.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2814.08ポイント　　200日移動平均


