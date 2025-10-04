グロース先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の727ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
811.43ポイント ボリンジャーバンド3σ
794.05ポイント ボリンジャーバンド2σ
778.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
776.66ポイント ボリンジャーバンド1σ
759.28ポイント 25日移動平均
758.75ポイント 75日移動平均
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
745.00ポイント 一目均衡表・基準線
741.90ポイント ボリンジャーバンド-1σ
735.50ポイント 一目均衡表・転換線
731.14ポイント 3日東証グロース市場250指数現物終値
728.40ポイント 5日移動平均
727.00ポイント 4日夜間取引終値
724.51ポイント ボリンジャーバンド2σ
707.13ポイント ボリンジャーバンド3σ
702.20ポイント 200日移動平均
株探ニュース
811.43ポイント ボリンジャーバンド3σ
794.05ポイント ボリンジャーバンド2σ
778.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
776.66ポイント ボリンジャーバンド1σ
759.28ポイント 25日移動平均
758.75ポイント 75日移動平均
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
745.00ポイント 一目均衡表・基準線
741.90ポイント ボリンジャーバンド-1σ
735.50ポイント 一目均衡表・転換線
731.14ポイント 3日東証グロース市場250指数現物終値
728.40ポイント 5日移動平均
727.00ポイント 4日夜間取引終値
724.51ポイント ボリンジャーバンド2σ
707.13ポイント ボリンジャーバンド3σ
702.20ポイント 200日移動平均
株探ニュース