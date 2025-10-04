　4日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の727ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

811.43ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
794.05ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
778.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
776.66ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
759.28ポイント　　25日移動平均
758.75ポイント　　75日移動平均
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
745.00ポイント　　一目均衡表・基準線
741.90ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
735.50ポイント　　一目均衡表・転換線
731.14ポイント　　3日東証グロース市場250指数現物終値
728.40ポイント　　5日移動平均
727.00ポイント　　4日夜間取引終値
724.51ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
707.13ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
702.20ポイント　　200日移動平均


