ワールドカードシリーズ（WCS）を2連勝で勝ち抜いたドジャースとフィリーズの地区シリーズ（DS）は4日（日本時間5日）にフィラデルフィアで第1戦（試合開始は日本時間5日午前7時38分予定）を迎える。3日（同4日）にはシチズンズバンク・パークで前日練習が行われた。練習に先立ち、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が会見に臨み、大谷翔平投手（31）に「リミット」を設けない方針を示した。

大事のシリーズ初戦を大谷に託す。ロバーツ監督は「もう6回まで投げてるし、7回に行くこともある。その日の内容次第だ。今年ずっと待ち望んできた形だし、翔平は準備できてる。私はじっくり見守るだけだ」と断言。投手・大谷に対し、投球数、イニングなどの制限を設けることはしない。

シーズン途中に右肘手術から復帰。投球数、イニングなどを考慮し、慎重な起用に終始してきたが、決断のターニングポイントは9月16日（同17日）、本拠でのフィリーズ戦だった。「本人もあの登板の前に“もうリハビリモードは終わった”と言っていたし、実際にフィリーズ相手に素晴らしい投球をした。あの日が完全復帰の証だったと思う」。強力打線を相手に5回を無安打無失点。わずか68球で先発投手としての責任イニングを投げ切った。

フィリーズ戦の次の登板で、今季最終登板となった23日（同24日）のダイヤモンドバックス戦では6回無安打無失点。復帰後最多の91球を投じた。2戦の姿を見て、指揮官は確信した。絶大な信頼感を胸に、大谷をマウンドへと送り出す。