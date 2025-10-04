ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡ºÇ½ªÈ×¤ÇµÙÍÜ¤òÁªÂò¤·¤¿È½ÃÇ¤Ï¡©¡ÖÆÃ¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡¡ËÜÎÝÂÇ²¦Æ¨¤¹¤â¥Á¡¼¥àÍ¥Àè¶¯Ä´
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò2Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÇÂè1Àï¡Ê»î¹ç³«»Ï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5Æü¸áÁ°7»þ38Ê¬Í½Äê¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Îý½¬¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Âè1Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼8Ç¯ÌÜ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë½éÅÐÈÄ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÂçÃ«¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤Ïº£µ¨¤Î1»î¹ç¤À¤±¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9·î16Æü¤Î»î¹ç¤Ç5²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢5Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎËÜµò¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÅêÂÇ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Þ¤º´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ÇÌÀÆü¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÇ¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£Á°²óÂÐÀï¤·¤¿»þ¤È¤Þ¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡£¡ÊÂÇÀþ¡ËÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤É¤¦ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂè°ìÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ª¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤ò·ç¾ì¡£ºÇ½ªÀï¤Ë55¹æ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë1ËÜº¹µÚ¤Ð¤º¤Ë3Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎµÙÍÜ¤ËÌÂ¤¤¤ä¸å²ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÆÃ¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ËµÙ¤ß¤ò¶´¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£