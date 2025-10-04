ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は地区シリーズの前日会見に臨み、第２戦にブレーク・スネル、第３戦に山本由伸投手を起用することを示唆した。

「すべては彼らの投球次第だと思っている。彼らが最も才能ある投手だというのは間違いないし、できるだけ長いイニングを任せるのは当然のこと」とフィリーズに最強の３枚をぶつけることを示唆した指揮官。フィリーズに最強の３枚をぶつけることが明らかになった。第１戦で大谷翔平投手を送り込み、第２戦はサイ・ヤング賞左腕のスネル、第３戦は勝ち頭の山本を投入する。

そして第４戦はグラスノーを配置する予定。「もし第４戦に投げられるなら、それもまた大きな意味を持つ」と語ったロバーツ監督。また今季限りで現役を引退するクレイトン・カーショー投手を地区シリーズで登録することも明言。「彼はロースターに入り、リリーフとして登板する予定だ」と語った。

ワイルドカードシリーズではスネル、山本がしっかりとゲームを作った。大谷は９月に入ってから先発した試合は１４回２／３を連続無失点と無双状態になっている。シュワバー、ハーパーを擁する強力なフィリーズ打線に対し、ドジャースが誇る強力先発陣が抑え込めるかが一つのカギとなりそうだ。