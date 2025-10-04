2025Ç¯¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë½©¥É¥é¥Þ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡Âè1°Ì¤ÏµÚÀî¸÷Çî21Ç¯¤Ö¤ê¼ç±éºî¡ª
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë10·î´ü¥É¥é¥Þ¤Î¿ô¡¹¡£º£²ó¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ªÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö½©¥É¥é¥Þ¡×¤Î´üÂÔÅÙ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µÚÀî¸÷Çî¤¬¼ç±é¤¹¤ë10·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ê¤Á¡Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ30Ê¬¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö½©¥É¥é¥Þ¡×´üÂÔ¥é¥ó¥¥ó¥°10°Ì¡Á1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿ºîÉÊ¡¢½Ð±é¼Ô¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡×¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ø¼å¤¯¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¡¢¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿²ÏÌî±ÑÍµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢µÓËÜ¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç2023Ç¯ÅÙ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾¾ËÜÍ¥µª¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡µÚÀî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Îø¤Î¤¿¤á¤Ë²È¤òÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë50ºÐ¤Î¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢¤ä¤¿¤é¾ð¤Ë¸ü¤¤¸¼°ì¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¿ÍÀ¸¤âÎø¤âÎä¤á¤¤Ã¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÀÄÇ¯¤Ë¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸¼°ì¤Î¿ÍÀ¸¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸¼°ì¤ÎÎø¿Í¡¢Ãæ³Ø¶µ»Õ¤ÎºîÅÄº÷¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¼ê±ÛÍ´Ìé¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥ä¥Þ¥È¥Ê¥Ç¥·¥³¼·ÊÑ²½¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥Þ¥¤¡ù¥Ü¥¹ ¥Þ¥¤¡ù¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥Ç¥«¥ï¥ó¥³¡Ù¡ÊÆ±·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ç³èÌö¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ç±é¤¸¤ëº÷¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤âÎø¤âÎä¤á¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¸¼°ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ï21Ç¯¤Ö¤ê¡¢¤µ¤é¤ËGPÂÓ½é¼ç±é¤È¤¤¤¦µÚÀî¸÷Çî¡£²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤µÚÀî¸÷Çî¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤È¤¤¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¼ê±Û¤È¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
