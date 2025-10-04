ÃæÂô¸µµª¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤¤¤Ä¤«Àé¿Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¥«¥Ã¥³¥¤¥¤ÃË¤Ë¡×
連続テレビ小説『あんぱん』で北脇兼治演じる〈アンパンマンの生みの親〉柳瀬嗣のパン屋の弟子・千尋を好演し、俳優として大躍進を遂げた中田元紀。中田にとってターニングポイントともいうべき1年の姿を追った初めての写真集『ルート』(ワニブックス)が10月1日に発売となった。デビューから3年が経ち、毎年新たな壁に挑み、着実にステップアップを続ける彼に、本作の見どころや、大事な出会いとなった『あんぱん』について話を聞いた。
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ä¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¤â¡ª¡¡ÃæÂô¸µµª¡¢»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¡ª
¢¡£±Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡¢´é¤Ä¤¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤
¡¡ËÜ¼Ì¿¿½¸¤Ï2024Ç¯5·î¤«¤é2025Ç¯7·î¤Þ¤Ç¡¢ÃæÂô¤Î»Íµ¨¤ò¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿°ìºý¡£½Õ²Æ½©Åß¡¢µ¨Àá¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ä¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È»£±Æ¤ä¸Î¶¿¤Ø¤ÎÎ¹¤â¼ýÏ¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þ´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â´º¹Ô¤·¡¢ÃæÂô¤Î¿´¤Îµ°À×¤â±Ç¤·½Ð¤¹¡£
¡½¡½½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÃæÂô¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ïµá¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Èºî¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¥ë¡¼¥È¡Ù¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÃæÂô¡§Â¨·è¤Ç¤·¤¿¡£¼Â²È¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢1Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÈÆ»¤Î¤ê¡É¡ÖROUTE¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Ç¤Î»£±Æ¤ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼ýÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉËÍ¼«¿È¤Îº¬¤Ã¤³¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ÖROOT¡×¡¢3¤Ä¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÂô¡§¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º´é¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤ÎÊý¤«¤é´é¤Ä¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ¤ÎÎ®¤ì¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿Ìò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤´¶¤â¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ùæ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬É½¾ð¤«¤é¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÃæÂô¡§¤É¤Î»£±Æ¤âÁ´Éô³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ËÍ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¥«¥á¥é¤ò°Õ¼±¤»¤º¤Ë»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤Ä¥¤é¤º¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Ëç¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡©
ÃæÂô¡§ËÜÅö¤ËÁª¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£Á´µ¨Àá¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤¤¤Æµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤ÈÅß¤Ë±Ø¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£Àã¤â¹ß¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î1Ëç¤À¤±¤Ç¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÃÏ¸µ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÃæÂô¡§¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ø±à¤ä²ÈÂ²¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ç¤â»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ÎÆ»¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¹¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Îµ²±¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Î¾ì½ê¤Ëº£¤Î¼«Ê¬¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Í§Ã£¤ä·»Äï¤ÈÍ·¤ó¤À»×¤¤½Ð¤â¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¨¥â¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¤ÇÆÃ¤Ë»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃæÂô¡§»ô¤¤Ç¤Î¥ë¡¼¥È¤Ï²È¥Í¥³¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³°¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å¤«¤é¤À¤ó¤À¤óµ¡·ù¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤´µ¡·ù¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¥ë¡¼¥È¼çÆ³¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ï¤¿¤À»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤â¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¤«¤È¡£
ÃæÂô¡§»£±ÆÁ°¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿Æ°¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶Ú¥È¥ì¤â¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥¤ÏÂÎ¤¬»ñËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎºî¤ê¤âÂç»ö¤À¤Ê¤È¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÃ¦¤²¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÀé¿Ò¤Ï¡Ö10Ç¯¸åÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤â¿§Ç»¤¯»Ä¤ëÌò¡×
¡½¡½¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç¤ÎÃæÂô¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
ÃæÂô¡§¼ç¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë·È¤ï¤ë»þ´ü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤ä¸½¾ì¤ÎµïÊý¤Ê¤É1Ç¯¤Ç¤±¤Ã¤³¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚÊý¤È¤ª¼Çµï¤ò¤·¤ÆÙæ¤Þ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤âÆÉ¤ß±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÅß¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÇºÇ¸å¤Ë·»µ®¤È2¿Í¤ÇÂÐÏÃ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ÎÁ°¸å¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Á¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àé¿ÒÌò¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÂô¡§ËÍ¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤â´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¤¦¿Í²ñ¤¦¿Í¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ÖÄ«¥É¥éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢³¹¤ÇÄ¾ÀÜÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÀé¿Ò¤È¤¤¤¦Ìò¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÃæÂô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÃæÂô¡§ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢10Ç¯¸åÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò¡¢ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ´ü´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Î¤ªÏÃ¤ä¤ª¼Çµï¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
Àé¿Ò¤ÎÀº¿À¤äÀ³Ê¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¿¤Ö¤óÅê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀé¿Ò¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¡ÖÀé¿Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¥«¥Ã¥³¥¤¥¤ÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ØºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡Ù¤ò·Ð¤ÆºîÉÊ¤ËÄ©¤à»ÑÀª¤ËÊÑ²½
¡½¡½¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù¡Ø¤Ò¤À¤Þ¤ê¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¡Ù¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤È1Ç¯¤Ë1ÅÙ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ÆÃ¤Ë¤³¤Î1Ç¯¤ÏÃæÂô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
ÃæÂô¡§ËÜÅö¤ËÇ»¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡Ä¡Ä¤Û¤ÜÁ´Éô¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¼Çµï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÂæËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤â¸½¾ì¤ÎµïÊý¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥¿¥ë¤ÊÉôÊ¬¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¡¢»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù¤ä¡Ø¤Ò¤À¤Þ¤ê¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¡Ù¤Î¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤ä¥·¡¼¥ó¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤«¤±¤Ë¹Ô¤¯Í¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ä¡ØºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤äÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆ±À¤Âå¤¬Â¿¤¤ºîÉÊ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¤Âå¤Î¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÃæÂô¡§Æ±À¤Âå¤¬°ì½ï¤À¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë°Õ¼±¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¡ØºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡Ù¤Ï¼ã¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢·Ð¸³ÃÍ¤Î¹â¤¤Êý¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡£¡Ê¼ç±é¤Î¡ËÆ£ÌÚ¡ÊÄ¾¿Í¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼30Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡£ÃÊ¼è¤ê¤ä¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¡¢¥«¥Ã¥È³ä¤ê¤Ê¤ÉÁ´ÉôÊ¬¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ª¼Çµï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î30Ç¯¸å¤Ç¤¹¤«¡©¡¡1Ç¯¸å¤Î¤³¤È¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤³¤Î¸å¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ø¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡Ù¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ä©Àï¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÂô¡§ÉñÂæ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤ÈÉñÂæ¤Ç¤â¤Á¤í¤ó¤ª¼Çµï¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢1¤Ä¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤Ç¡¢¤·¤«¤â²¿¸ø±é¤â¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£1¥õ·î°Ê¾å·Î¸Å¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Çò°æ¡Ê¹¸¡Ë¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤ÇÁð¤Ê¤®¡Ê¹ä¡Ë¤µ¤ó¤¬¼ç±é¡£¤¿¤¯¤µ¤óÙæ¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤ÏÌò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤é¤ì¤ëÊý¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½±ÇÁüºîÉÊ¤â¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ê11·î14Æü¸ø³«¡Ë¡¢¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¡Ê12·î5Æü¸ø³«¡Ë¤È½Ð±éºî¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÂô¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¡£ÌòÊÁ¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°Ìò¤Î¤Û¤¦¤ÎÌò¤Î¿¶¤ìÉý¤â¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ªË»¤·¤¤ËèÆü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÂô¡§¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤â·ó¤Í¤Æ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÁÍý¤Ï¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µûÎÁÍý¤È¤«¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢½©¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ü¤Î¤â¤Î¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÎÁÍý¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÀ°ÕÎÁÍý¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆÚ½Á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¯¤Æ¡£ºÇ¶á¤ÏÅÚÆé¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸½ºß25ºÐ¡£º£¸å20Âå¤Î¤¦¤Á¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÂô¡§¤º¤Ã¤È³ØÀ¸Ìò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡Ù¤¬½é¤á¤Æ¤Î¿¦¶È¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£·º»ö¤â¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°å¼Ô¤âÊÛ¸î»Î¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿¦¶È¤ÎÌò¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÂô¡§1Ç¯¤«¤±¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËìÔÂô¤Ê1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ë¡¼¥È¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ËÍ¤Î¤³¤Î1Ç¯¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¼«Á³ÂÎ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÀäÂÐ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊõÊª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§¶áÆ£¥æ¥¦¥Ò¡¡¼Ì¿¿¡§ÊÆ¶ÌÍøÊþ»Ò¡ÎG.P.FLAG Inc.¡Ï¡Ë
¡¡ÃæÂô¸µµª¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ø¥ë¡¼¥È¡Ù¤Ï¡¢¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê10·î1ÆüÈ¯Çä¡£²Á³Ê3740±ß¡£
