ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が３日（日本時間４日）、４日（同５日）に行われる地区シリーズ第１戦となる敵地・フィリーズ戦に向けた全体練習前にフィラデルフィアの敵地・シチズンズバンクパークで会見に出席した。

５月に右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。８月にマイナーで実戦復帰し、チーム事情もあって一時的にリリーフに転向してポストシーズン（ＰＳ）のメンバーに滑り込んだ。１日（同２日）のワイルドカードシリーズ第２戦、本拠地・レッズ戦では４点リードの９回にＰＳ初登板。メジャー移籍後最速の１０１・４マイル（約１６３・２キロ）を計測し、１イニングを２奪三振で３者凡退に抑えて試合を締めくくった。

チームはリリーフ陣がシーズン終盤から苦しんでおり、勝ちパターンや抑えを固定できていない状況。３ＡとＰＳを含めてもまだ救援では５試合しか投げていない朗希だが、ブルペンの救世主として大きな期待を受けている。

朗希はメジャー１年目のここまでを振り返り、「日程的な違いは日本とけっこう違うと思うので、そういった意味で移動もそうですし、試合以外のところも難しさは感じて。試合の中では自分のパフォーマンスが出せない中で春先終わってしまったので。メジャーの技術的なところだったりレベルの高さを感じる以前に自分で自滅するような形で苦しんでいた。自分の実力がどうだとかそういったところを分からないままリハビリに入ってしまうもったいなさも感じてました」という。それでも「その中でマイナーで１か月ちょっとだったり、上でも投げない中で試合を見たりだとか、日本とは違うチームワークの基準だったり、そういったものはすごく勉強になったのかなと思います」と収穫を強調した。

ロバーツ監督は今後も朗希を重要な場面で起用するとしている。「投げる場面は僕が決められない。ただ、任せられたところを精いっぱい投げて、チームのためになれればいいかなと思ってます」と意気込んだ。