◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第３戦 日本女子オープン 第２日（３日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、１７歳アマチュアの田村萌来美（もなみ、ルネサンス高３年）は１６位で出て４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算６アンダーでトップと５打差の１２位で決勝ラウンドに進んだ。

前半の２番パー４で「ショットが完璧だった」と第２打を１・５メートルに寄せ、３番は４メートルを沈めて２連続バーディー。７番は８メートルのスライスラインをねじ込み、８番は２メートルにつけて連続で伸ばした。オレンジ色のヘアゴム５本で束ねた長髪を振り乱し、豪快ショットを連発。日本女子オープンは初出場で「バーディーを取ると『ナイス！』と言ってくれたり、楽しいです」と喜んだ。

神奈川県出身で、５人きょうだいの末っ子。幼稚園から小学５年までサッカーに励み「守るのが好きで、選手を止めるのがおもしろい」とＤＦとして活躍した。父の影響で１０歳でゴルフを始め、２３年の神奈川県アマチュア選手権で優勝、昨年の日本女子アマチュア選手権で６位に入るなど頭角を表している。１１月の最終プロテストに進んでおり「目標は一発合格。トップ通過したい」と力を込めた。

憧れの選手は、ツアー２１勝の鈴木愛（セールスフォース）。「愛ちゃんは笑顔がかわいくて、パターが本当にうまい。めっちゃファンで、マジで好きです」と直筆のサインやタオル、キーホルダーなどが宝物だ。今大会に鈴木も出場しているが「試合前に集中されていると思うので、あいさつだけさせてもらいました」と笑顔を見せた。

神奈川・渋沢中時代に出場した２２年スタンレーレディスは予選落ちだったが、レギュラーツアー２戦目で初の予選突破を果たした。だが、親交がある１５歳アマの広吉優梨菜（福岡第一高１年）が第２Ｒで４位につける活躍に「２歳下なので負けたくない。ローアマを目指したい」とライバル心を燃やした。