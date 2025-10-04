ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が３日（日本時間４日）、４日（同５日）に行われる地区シリーズ第１戦となる敵地・フィリーズ戦に向けた全体練習前にフィラデルフィアの敵地・シチズンズバンクパークで会見に出席した。

５月に右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。８月にマイナーで実戦復帰し、チーム事情もあって一時的にリリーフに転向してポストシーズン（ＰＳ）のメンバーに滑り込んだ。１日（同２日）のワイルドカードシリーズ第２戦、本拠地・レッズ戦では４点リードの９回にＰＳ初登板。メジャー移籍後最速の１０１・４マイル（約１６３・２キロ）を計測し、１イニングを２奪三振で３者凡退に抑えて試合を締めくくった。

チームはリリーフ陣がシーズン終盤から苦しんでおり、勝ちパターンや抑えを固定できていない状況。３ＡとＰＳを含めてもまだ救援では５試合しか投げていない朗希だが、ブルペンの救世主として大きな期待を受けている。

長期間に及んだリハビリ期間中、今季中のメジャー復帰を諦めかけたこともあったという。「自分の中で完璧な状態で戻りたいと思ってましたし、もしかしたら今年それができないかもしれないという覚悟の中でリハビリを行っていた。そういった気持ちももちろんありましたし、時間はかかりましたけど、トレーナーだったりコーチだったり、いろんな人に支えてもらって今ここまで状態を上げることができたので。そこには本当にすごく感謝してます」。現在はリリース時の腕の角度も本来の姿を取り戻し、「アングルに関しては肩の影響もあったので。もともと今年の最初の方は逆に、自分らしくない角度だったと思うので。それがトレーニングだったり、そういったところで正しい動きだったりというのを学習させながら、今は無意識に投げているだけ」と表情も明るかった。