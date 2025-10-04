ÆüËÜ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¼è¤ê¾Ã¤·¤Ç¡Ö¿³È½¤Ï²¿ÅÙ¤â¼Õºá¤·¤¿¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤¬È½Äê¤Ë·ãÅÜ¡Ö¥ß¥¹¤òÇ§¤á¤¿¡×
¾åÅÄåºÀ¤¤ÎÆÀÅÀ¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î2Æü¡¢UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ÎÂè2Àá¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ½Äê¤ËÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¿³¤¬»î¹ç¸å¤Ë¸í¤ê¤òÇ§¤á¤¿¤È¼çÄ¥¡£¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖVI¡×¤¬¤½¤ÎÈ¯¸À¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¾ìÌÌ¤Ï»î¹ç¤ÎÁ°È¾32Ê¬¤ËË¬¤ì¤¿¡£¾åÅÄ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤ËDFÅÏÊÕ¹ä¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ½Äê¤ò²¼¤·¤¿¥é¥Ç¡¦¥ª¥Ö¥ì¥Î¥ô¥£¥Ã¥Á¼ç¿³¤¬»î¹ç¸å¤Ë¸í¿³¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»î¹ç¸å¤Ë¿³È½¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Èà¤Ï¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¡Ø¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¼ç¿³¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÈà¤Ï²æ¡¹¤ÎÃ¯¤«¤¬Áê¼ê¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¼Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢È½Äê¤¬´°Á´¤Ê´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²æ¡¹¤Ï¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤¦¤À¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï²æ¡¹¤«¤é¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¡£¡Ö¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»î¹ç¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¡£²æ¡¹¤Ë¤Ï¤¢¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¸¢Íø¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ëÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÏÈ½Äê¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤âµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿³È½¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¯¥×¥ì¡¼¤ò»ß¤á¤¹¤®¤¿¤È»×¤¦¡£ÄÌ¾ï¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¡¢VAR¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë¤¬¸Æ¤ÓÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£VAR¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¤Îµ¡²ñ¤µ¤¨¼º¤ï¤ì¤¿Áá¤¹¤®¤ëÅ«¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖVoetbal Primeur¡×¤â¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡Ø¿³È½¤Ï²¿ÅÙ¤â¼Õºá¤·¤¿¡Ù¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡Ö¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ç¿³¤Î¥é¥Ç¡¦¥ª¥Ö¥ì¥Î¥ô¥£¥Ã¥Á»á¼«¿È¤â¥ß¥¹¤òÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë