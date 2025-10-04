南野拓実とハーランドが再会

日本代表MF南野拓実（ASモナコ）とノルウェー代表FWアーリング・ブラウト・ハーランド（マンチェスター・シティ）。

かつてのチームメートが所属クラブを変え、欧州チャンピオンズリーグ（CL）の舞台で再会を果たした。

CLリーグフェーズの第2節が 現地時間10月1日と2日に各地で行われた。南野が所属するモナコは1日、2022-23シーズンの王者シティとホームで対戦し、2-2で引き分けた。ハーランドの2ゴールで常に先行を許す展開となったモナコだが、粘り強く戦い、試合終了間際のPKで引き分けに持ち込んだ。

南野はベンチ入りしたが出番なしに終わった。それでも、南野に注目が集まったのは、ハーランドとの再会シーンだ。2人はオーストリア1部レッドブル・ザルツブルクで同僚だった間柄。ピッチ上でマッチアップすることはなかったが、ハーフタイム中にピッチで再会し笑顔で言葉を交わした。

リーグ・アンの公式Xは「ザルツブルクからチャンピオンズリーグへ」とコメントを添えて、南野とハーランドの2ショット画像を公開。また、マンチェスター・シティ公式Xも「モナコ戦のハーフタイムで起きたちょっとした出来事」と綴り動画を公開した。「そういえば元同僚か」「モナ王とハーランドの共演は激アツ」「とてもいい光景でほっこりする」「ハーランドかわええ」「いいやつすぎる」「ずっとニコニコ」「ゴールしたときでも、あんなに嬉しそうな顔はしない」「これえぐいよなマジ」「また同じクラブでやるの見たいなぁ」「ハーランドが今でも南野を慕ってるの泣ける」といったコメントが寄せられるなど2人の再会は反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）