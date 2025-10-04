女優のミシェル・ファイファー（６７）に昨年、初孫が誕生していたことが明らかになった。ミシェルには養子縁組で迎えた３２歳の娘クラウディアと、夫デビッド・Ｅ・ケリーとの３１歳の息子ジョンがいるが、どちらの子に子供が誕生したのかについては明かしていない。



【写真】いつも若々しいですね

ポッドキャスト番組『スマートレス』でミシェルはこう話す。「この番組で発表しようかしら。私は去年、おばあちゃんになったの」「ずっと黙ってたけど、天国よ。信じられないくらいにね」



夫デビッドが手がけるＡｐｐｌｅ ＴＶ＋のリミテッドシリーズ『マーゴズ・ゴット・マネー・トラブルズ』など今後も出演作が控えているミシェルだが、おばあちゃんになると知っていれば、もっと仕事を控えていたとして、「おばあちゃんになると知っていたら、こんなに仕事を引き受けていなかったけど、すべて楽しんだし、感謝してるわ」と続けている。



ミシェルは子供たちを公の場に連れて来ることはほとんどなく、子育てのためとして、一時期仕事を休んでいた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）