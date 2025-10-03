メルセデス・ベンツが「Japan Mobility Show 2025」の出展概要を発表！「CONCEPT AMG GT XX」をアジア初公開
メルセデス・ベンツ日本合同会社は、「ジャパンモビリティショー2025」に出展し、“Feel the Mercedes”をテーマに最新モデルやコンセプトカーを公開すると発表した。
同社は、アジア初公開となる「CONCEPT AMG GT XX」やジャパンプレミアの「Vision V」、電動化を進めた新型CLAおよび新型GLCを披露。さらに「Mercedes-Maybach SL Monogram Series」なども展示予定とし、五感を通じてブランドの魅力を体感できるブース構成となっている。会場へ行った際は、同社ブースにも足を運んでみてはいかがだろうか。
「ジャパンモビリティショー 2025」 メルセデス・ベンツ出展概要“Feel the Mercedes”をコンセプトに、五感を通じてメルセデスのあらゆる魅力をご体感いただく 「CONCEPT AMG GT XX」、「Vision V」、「新型CLA」、「新型GLC」を日本初公開 「Mercedes-Maybach SL Monogram Series」の日本導入モデルを展示
メルセデス・ベンツ日本合同会社（社長 兼 CEO： ゲルティンガー 剛､本社： 千葉県千葉市）は、「ジャパンモビリティショー2025」に出展し、10月29日（水）のプレスデーにプレスカンファレンスを開催します。
今回は“Feel the Mercedes”をコンセプトに、Mercedes-AMG 初の完全電気自動車である「CONCEPT AMG GT XX」や、プレミアムラグジュアリーバンのコンセプトカー「Vision V」、フルモデルチェンジを迎え電気自動車のラインアップも新たに追加された「新型 CLA」、「新型ＧＬＣ」など、新型モデルやコンセプトカーの展示に加え、五感を通じてメルセデス・ベンツの魅力をご体感いただける様々なコンテンツを提供します。
【 メルセデス･ベンツ ブース 概要 】
出展場所： 東京ビックサイト 東5ホール
【 メルセデス･ベンツ プレスカンファレンス 概要 】
開催日時： 2025年10月29日（水） 12:45～13:00
登壇者： Michael Schiebe （ミヒャエル・シーベ）
（メルセデスAMG社 CEO 兼 メルセデス・ベンツ社 トップエンドモデル 部門責任者）
ゲルティンガー 剛
（メルセデス・ベンツ日本合同会社 社長 兼 CEO）
【 展示モデル 】
*1: 10 月 30 日（木）以降、展示
【チケットプレゼントキャンペーン】
一般公開日のチケットが50組100名様に当たるキャンペーンを実施中。
応募期間：10/7（火）23:59まで
詳細：https://www.mercedes-benz.co.jp/passengercars/campaigns/japan-mobility-show-2025.html
「ジャパンモビリティショー2025」に関する最新情報は、以下特設サイトにて随時更新いたします：
https://www.mercedes-benz.co.jp/passengercars/campaigns/japan-mobility-show-2025.html
※上記登壇者、展示予定モデルおよび各コンテンツは、予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
リリース提供元：メルセデス・ベンツ日本合同会社