様々な分野の「イチバン」を徹底研究する番組『カンニング竹山のイチバン研究所』（ABEMA）が10月3日に配信されたが、インターン研究員である日向坂46の高橋未来虹がカンニング竹山の発言に席を立つほど驚くという“事件”が起きた。

【映像】高橋未来虹が椅子から立ち上がって「なんでですか！？」の瞬間

10月3日は日本武道館が開館した日。武道館は今やアーティストの聖地とも言われているが、元乃木坂46の中田花奈は「私、中学1年生の時の運動会が武道館だった。だから乃木坂46に入る前に（武道館に）立っている」と驚きのコメントをした。

これを受けて高橋は「私は（武道館に）立ったことはないが日向坂46のキャプテンになったので、武道館公演できたらなとちょっと思ったりする」と発言。

この前向きなコメントに元乃木坂46の伊藤かりんは「ぜひみんなで見に行きましょう」と呼びかけたが、所長であるカンニング竹山は笑顔で「でも俺は行かない」とこぼした。

高橋は驚き「なんでですか？」と立ち上がったがカンニング竹山は「差し入れだけ入れます」と返した。

※「高橋」の「高」は「はしごだか」