自民党総裁選が行われるのは10月4日。有力視されているのは親子2代を目指す小泉進次郎氏や女性初を目指す高市早苗氏だが、反対意見も根強い。そこで「首相になってほしくない政治家」をアンケート調査。選挙権のある18歳以上の女性1000人による“民意”は──。

【結果一覧】首相になってほしくない政治家ランキング

（今回のアンケートの回答は、選択制ではなくフリー回答とし、広く意見を求めた。そのためランキングは自民党議員以外も含まれる）

民意が出た首相になってほしくない政治家

10位 石破茂 21票

辞任となったが、どのような声が上がっていたか。

「訳のわからない説明。外交・経済音痴。食べ方が汚い。海外に恥ずかしくて出せない」（65歳・北海道）

「食べ方とか汚くて外交とかしてほしくないから」（51歳・埼玉県）

9位 玉木雄一郎 22票

「大事なときに不倫。バカタレ」（72歳・静岡県）

「減税の主張ばかりして、財源を示さないから」（53歳・神奈川県）

'24年に報じられた元グラビアアイドルとの不倫。報道について本人は「おおむね事実」と会見で語り、謝罪。

8位 小池百合子 23票

「東京がおかしくなっているから」（54歳・大阪府）

「政治力がなく、うそつきだから。自分の得になることしか考えてない」（61歳・静岡県）

また以下の意見は“疑惑”であるが、現在もめている某市長と同じ問題は選挙のたびに再燃している。

「学歴詐称」（53歳・愛知県）

7位 神谷宗幣 33票

ミニ政党ゆえにあえて“強い表現・政策”を打ち出しているのかもしれないが、反発のほうが多く……。

「言動がヤバすぎる」（30歳・神奈川県）

「言っていることが強すぎてついていけない」（62歳・静岡県）

「彼の話す排外主義的な意見は論外であり、日々意見が変わるため信用ができない。政治家をできていること自体異常事態だと思う」（29歳・東京都）

「増税ばかりする増税メガネ」

やはりあのあだ名のとおりの意見が多くを占めた。

6位 岸田文雄 35票

「増税ばかりする増税メガネ」（21歳・千葉県）

「生活の困窮度合いに関係なく増税されそう」（18歳・大阪府）

ワースト5位は前回の総裁選に出馬し敗れたこの人。

5位 河野太郎 52票

「常に上から目線な感じがするから」（58歳・愛知県）

「目立ちたがり屋で軽薄な感じなので」（61歳・千葉県）

「SNSでの振る舞いが醜い。無駄にバトルしたり、素人をブロックしたり小物っぽい。こんな人が日本のトップとして世界に見られるのは嫌」（39歳・東京都）

4位 山本太郎 87票

「騒がしいだけの人で、ろくな仕事をしない印象」（65歳・北海道）

「理想論に過ぎない。熱すぎて冷静さに欠ける」（50歳・埼玉県）

「絶対に首相にはなれないけれども、とっぴな考えで政治を引っかき回しそうで怖いから」（52歳・東京都）

「お話にならない。議会で自分の意見が通らないと見るや物理的な力に訴える人間を一国の顔にするべきではない」（33歳・京都府）

「首相になってほしい政治家」でトップ当選したこの人は、真逆の声も多いようで……。

「首相になってほしい政治家」1位がまさかの3位

首相になってほしい政治家ランキング1位にランクインした政治家がまさかの順位に。

3位 小泉進次郎 113票

「頭が空」（64歳・北海道）

「迷言がひどすぎる」（48歳・東京都）

「基礎学力が足りなさすぎ。つまらないノリに任せて周りに流される。傀儡政権になるだけ」（33歳・奈良県）

そして“地元”からも手厳しい意見が。

「勢いはあるけど何も計画していない。行き当たりばったり。父親そっくり」（68歳・神奈川県）

「地元だから応援はするけど、首相には早すぎる。周りを固める仲間がそろっているかどうかわからないし、みんな期待しすぎだと思う」（60歳・神奈川県）

2位 高市早苗 116票

同じ女性として感じる違和感？ 2つのランキングでどちらも2位は注目の表れか。

「キツい女性で、上から偉そうにものを言いそう」（45歳・和歌山県）

「傲慢な感じを受ける」（67歳・神奈川県）

「右傾化が進む。中国、北朝鮮はもちろん関係が良くなってきた韓国とももめると思う」（49歳・茨城県）

「安倍さんのもとでは力を発揮できていたかもしれないが、上に立つほどの指導力がある人とは思えない」（59歳・愛知県）

「首相になってほしくない」トップは、すでに裏で暗躍しているとの報道がチラホラ出ているこのお方。今回の総裁選でもすでに存在感ありで……。

1位 麻生太郎 146票

「老害そのもの。国民のことなんて少しも考えていないような発言。派閥で政治を牛耳ろうという感じが極めて不愉快」（56歳・岐阜県）

「派閥の数を背景に良いところの吉田の孫が。実行力がないくせに」（67歳・愛知県）

「親の財産と皇族との血縁関係で成り上がった無知な元総理。今回の暗躍でも自分に能力がないのに権力だけ欲しがるのがよくわかり、政治家として最悪」（61歳・神奈川県）

「ほかの数人もそうだけど石破さんに対していじめているみたいで大嫌い。合わないからといってあの態度はない」（33歳・鳥取県）

「今も裏で糸を引いている感じ。石破首相が辞めると聞いてニコニコしていた。いかにも古い政治屋。もう昭和のおじいさんは政界に要らないと思います」（40歳・新潟県）

「首相になってほしい」では、小泉氏がトップとなったが、本当の1位は彼ではない。最も票数を集めたのは「いない」（249票）。この国を任せたいと思える政治家など……。