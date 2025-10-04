いまさら聞けない、「法定後見人」と「任意後見人」の違い

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

「法定後見人」と「任意後見人」は、どう違う？

「後見人」「後見人制度」という言葉を聞いたことはあるが、その内容をよく知らない人は多いだろう。

「成年後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害のある方など、判断能力が不十分な方々が不利益を被らないように保護し、本人に代わって法律行為をおこなったり助けたりする制度である。

それには「法定後見」（民法）と、「任意後見」（任意後見契約に関する法律）の2種類がある。まず、このことを理解しよう。

「法定後見」は、すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が適切な援助者（後見人・保佐人・補助人のいずれか）を選ぶ。選ばれた援助者が、本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をする。

「任意後見」は、判断能力があるうちに、将来の代理人（任意後見受任者）を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、「任意後見契約」を公正証書で結んでおく。

自らの代理をする人を、自らの意志で選ぶことができ、将来はどんな生活がしたいかなど、自分の将来を自分で決めておくことができる。

