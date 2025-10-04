硫黄島から生還した男…玉砕を知らず地下壕を掘りつづけた「地獄のような10ヵ月」

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

新刊『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、50点以上の秘蔵写真から兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉の実態に迫る。

（本記事は、貴志俊彦『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』の一部を抜粋・編集しています。）

硫黄島の記憶

硫黄島から生還したひとりに毎日（東日）写真部の石井周治がいた。

石井は、1941年準社員として入社し、写真部に配属された。1942年1月に初めての従軍を経験する。落下傘部隊が降下するスマトラのパレンバンに上陸した後、1年半ぐらいの間に、ジャワ、シンガポール、タイ、仏印、ラングーン、雲南、サイゴンを回り、数多くの戦争報道に携わった。

1943年3月いったん東京に帰社したものの、1年あまり経った1944年6月に臨時召集となり、1ヵ月後に衛生兵として硫黄島に派遣された。

1945年3月21日、大本営が硫黄島守備隊の玉砕を発表した後も、そのことを知らず、地下35メートルの病院壕を掘りつづけ、のどの渇きと戦いながら、頭のなかでは米軍と対峙していた。その間の、1944年11月8日付朝刊には、石井が亡くなったという誤報まで掲載されている。

石井は、死臭が漂う壕のなかで過ごしつづけた（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。そして玉砕の報から1ヵ月ほど経った頃、野戦病院になっていた壕を出て、米軍に投降した。石井にとっては、忘れることができない、地獄のような硫黄島での10ヵ月が終わった。

捕虜になった後、新聞社の人間だとわかり、グアム、ハワイ、サンフランシスコ、ワシントンDC、バージニア州フォート・ユースティスに移送されて、10ヵ月間、米軍の捕虜としての生活を過ごし、1946年7月に浦賀に戻ってきた。このときの状況は、1946年に石井が刊行した『硫黄島に生きる』（中央社）に詳しく書かれている。ただ、米国で聴取された内容については判然としない。

石井にとっては、悪夢であった硫黄島。しかし、1952年1月、社命により再び取材のために再訪することになる。

石井にとっての戦争体験は、とりわけ硫黄島の記憶は、「思い出したくない」が、「ある日突然に何かで、そして臭いで硫黄島の戦場を思い出すことがある」。硫黄島は、そうした忘れようがない場所であった（『硫黄島にささぐ』）。

本記事の引用元『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、日中戦争から太平洋戦争、その後まで、特派員の人生や仕事からその実態を描いている。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

