「帰島できることが望みであるが、とりあえずまず墓参できるようにしてほしい」…硫黄島旧島民の声

国立公文書館

帰島促進を旗印に掲げる小笠原協会のトップを務めながらも、小委員会では帰島実現に後ろ向きな発言を重ねてきた太田和男。太田の矛盾はいったい何だったのか。

私はのちに一つの結論にたどり着くことになる。その原点となったのは国立公文書館（東京都千代田区）の所蔵文書の調査だった。

硫黄島に関する私の長年のテーマは遺骨未収容問題だった。戦没者2万人のうち1万人の遺骨が今なお行方不明のままとなっている。

解明のために関連する公文書は山ほど読んだ。その一環で、公文書館にも何度も訪れた。硫黄島に関する公文書は、戦前の記録を含めて303件が所蔵されている。主要な公文書はすべて閲覧したという自負はあった。

しかし、遺骨問題以外の重要な文書を読み流していたという可能性は大いにあったため、目を皿のようにして膨大な公文書を精査することにした。結果、一つの文書群に目が釘付けになった。

小委員会前の諮問機関にも……

文書群の名称は『硫黄島関係』。作成したのは旧防衛庁で、計9冊の簿冊に分かれていた。厚紙の表紙には『硫黄島関係』という表題が記され、1冊目には『1／9』、2冊目には『2／9』などと数字が振られている。なかでも決定的に重要だったのは『6／9』と『8／9』だ。

2冊には、硫黄島問題小委員会とは、別の会議録が綴じられていた。会議体の名称は『硫黄島問題調査研究会』。

一度は読んだことがあるはずだが、内容はまったく覚えていなかった。

研究会とはどんな組織なのか。『6／9』に綴られていた文書「硫黄島問題調査研究会について」によると、当時の美濃部亮吉都知事の諮問機関として設置されていた。「設置の目的」にはこうあった。

〈硫黄島における問題点 1帰島問題 2土地問題 3墓参問題等 島民から強い要望がだされている諸問題について調査研究し今後の施策立案の資とする〉

第1回の会議録によると、初開催となった日付は1977年10月12日。最終回は第12回で、日付は1978年10月17日だった。硫黄島問題小委員会が開かれていたのは、その翌年の1979年から1984年にかけてだ。

つまり、足掛け6年かけて「定住困難」との結論をまとめた旧国土庁所管の諮問機関、硫黄島問題小委員会の設立直前に、1年間かけて帰島問題について議論した東京都所管の諮問機関があったのだ。

注目したのは、第1回会議録要旨の1文目だ。

〈「研究会次第」に従い、総務局長あいさつ、委員の紹介が行われたのち、会長として太田和男氏が選出された〉

太田は小委員会前の議論の輪にも入っていたのだ。しかも、議論を主導する会長の立場で──。

旧防衛庁も注目した議論

小委員会との違いは、旧島民が構成メンバーとして認められていたことだ。委員は全員で9人。このうち4人が旧島民だった。4人は菊池良男、菊池滋、菊池時男、小泉源三郎。残る5人は太田と、島内に所有地のある硫黄島産業社長の堤正光、そして東京都の参事、部長らだ。

太田の会長選出は都側の恣意的な判断だった。第1回会議の開催1ヵ月前の日付のある「研究会について」には次の一文があった。

〈会長は要綱第4により各委員の互選とするが、調査会（筆者注：研究会の誤記か）の性格上、太田和男氏を予定している〉

こうして太田が議論の取りまとめを担う形で議論が始まった。

1977年10月12日午後2時。会場は当時の都庁の隣で「国電有楽町駅」前の交通会館10階の会議室1003号室。構成メンバーのほか、旧防衛庁と旧国土庁の担当者3人が参加していた。会議の内容は会長の選出と、委員の自己紹介が主だった。

旧島民たちは自己紹介の中で帰島への思いをそれぞれ語った。菊池良男は〈早く帰島できるよう望んでいる〉、菊池時男は〈帰島できることが望みであるが、とりあえずまず墓参できるようにしてほしい〉とそれぞれ話した。

会議は全部で12回。確認できた限り、旧防衛庁職員が欠席したのは第3回会議だけだ。その回では開催後に都の研究会事務局担当者から聴取する形で議事録を残していた。

議事録はすべて、全24段の横書きのメモ用紙に手書きで記されていた。用紙の下部には〈防衛庁〉と印刷されていた。

ほぼすべての会議に職員を参加させ、議事録を庁内で残したことは、それだけこの研究会の議論に旧防衛庁が関心を寄せていたことの表れではないか。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

