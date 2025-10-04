【書評】町田康『口訳 太平記 ラブ＆ピース』…利権と騒乱の世で愛と平和を望みつつも少しシニカルなあなたへ

町田康さんの新刊『口訳 太平記 ラブ＆ピース』（講談社）が刊行されました。戦乱の時代を描く日本最大の軍記物語『太平記』を、町田さんが今の話し言葉で大胆に「口訳」した本書。その衝撃的な面白さはどこから生まれるのか？ 書評家の渡辺祐真さんによる書評を公開します。（「群像」2025年11月号より先行公開）

「精神」を移し替える翻訳

グルメ漫画『美味しんぼ』にこんな一幕がある。名品フグの白子を客人に食べさせたいが、不漁で手に入らない。そこで主人公とその宿敵は、それに代わるものを用意する。主人公が手配したのはタラの白子。一方、宿敵が用意したのは仔牛の脳みそだった。前者は確かに同じ白子である。しかしいくら似ているとはいえどうしても格が落ちる。その点で後者は、物こそ違えど、味の深みという点ではフグの白子に匹敵していた。そこで宿敵は次のように語る。

モーツァルトの音楽がなんたるかを語るのに、一聴して似ているからといって、弟子の曲を聞かせて何が語れよう……むしろ、モーツァルトの作品と同じ芸術的深味に達した、絵画なり文学なりで語らせた方が、正鵠を射ることが容易かもしれぬ

（作・雁屋哲、画・花咲アキラ『美味しんぼ 11』小学館、１９８７年）

翻訳について考えるとこの言葉を思い出す。翻訳とは語彙や価値観、時代、空間の微妙な相違を移し替える繊細な作業だ。原文をフグの白子とすれば、普通の翻訳が目指すべきはタラの白子だろう。ところが町田康の翻訳は白子ではなく、脳みそを求める。語彙や内容の面では忠実な翻訳とは言い難い。だが原文が追求した精神のようなものを移し替えるのである。例えば、源義経が自らの生涯を語る形式の軍記物語『義経記』の町田訳『ギケイキ』では、「かつてハルク・ホーガンという人気レスラーが居た」から始まり、平清盛を指して大河ドラマで見たことがあるだろうと続く。これを読んだ読者は「義経、おまえとっくに死んどるやんけ」と思わずツッコミを入れたくなる（入れるべきだ）。しかし読み進めていくと、もしも義経の霊が現代の我々に語りかけるなら、こういう言葉を使うかもしれないなあと、妙に納得させられてしまうのだ。なお、小説においても同様の傾向がある。『パンク侍、斬られて候』は、江戸時代の牢人を描いた作品だが、彼らはジョン・レノンの『イマジン』を思い浮かべ、クロックムッシュを齧る。時代にはそぐわないが、彼らが忠誠を誓っているのは殿でも時代でもなく、他ならないパンクだ。その前には時代設定など瑣末なことであり、むしろそれを笑い飛ばすことがパンクの体現になるのである。

話を戻すと、町田は先述のような日本古典の個性的な現代語訳を手掛けつづけている。『宇治拾遺物語』、『義経記』、『古事記』と続いて、今回挑んだのは『太平記』だ。まずは『太平記』について簡単に紹介しておきたい。作者は不詳、成立は14世紀ごろ。鎌倉幕府滅亡から、南北朝の騒乱を経て、足利義満の登場までを描いた壮大な軍記物語であり、とにかく長い。しかも日本史を学ぶ上で最大の難所とも言える南北朝時代を扱っているため、人物関係やストーリーが追いにくい。なにしろ幕府と朝廷が正面衝突し、かと思えば幕臣が幕府を裏切り、更に朝廷が割れる。それに加えて、本作をめぐる厄介な事情は作品外にもある。『太平記』は、ある種の自己啓発書として読み継がれてきた。特に主要人物の一人「楠木正成」に読者は熱狂し、自らの生き方や同時代の著名人に彼を重ねた。例えば忠臣蔵で有名な大石内蔵助は正成の生まれ変わりだと噂されたし、幕末の思想家・吉田松陰は自らを正成の生まれ変わりだと自称した。第二次世界大戦下では皇国史観の下に『太平記』は再解釈され、正成は忠君愛国の象徴として喧伝された。そうした背景から、戦後しばらくは『太平記』や正成を扱いかねていたものの、吉川英治や森村誠一による現代語訳、大河ドラマ、更には正成父子を主人公にした宝塚歌劇「桜嵐記」までもが生まれている。この町田訳もこの系譜に位置付けられる。

町田康の「口訳」に仕込まれた衝撃

それではいよいよ内容面を紹介しつつ、町田訳の話に入っていきたい。『太平記』は物語であると同時に、歴史書の側面も持つ。したがってその屋台骨は、人物らの行動や動機、時代の趨勢を説明する歴史観だ。そこで『太平記』では、儒教（宋学）や仏教を持ち出す。君主が天の道に背けば滅びることになる（儒教的道義論）、原因があればそれ相応の結果がある（仏教的因果応報論）といった思想が本作を貫いている。

だが、ここで少し考えてほしい。現代の我々にこの思想はどれほど響くだろうか。確かに当時の人々にはビビッドなものであり、語り手のみならず、作中人物も内面化している者が少なくない。しかし我々には当たり前というか、説教くさすぎる。そこで面白いのが町田訳だ。町田訳は『太平記』の価値観に二つの角度をつけることで、当時の人々が受けたのと同じだけの衝撃を、この口語訳に仕込んだ。一つ目は、道義や因果の反対となる悪徳として「利権」が強調される。権力者（天皇・上皇や執権）になること、誰かを権力者として推すことは、煎じ詰めれば土地や生産物、財産を獲得し継承することに行き着く。それが『太平記』で描く騒乱の根本にあるとして、鎌倉時代初頭の承久の乱にまで遡り、そこから両統迭立、そして後醍醐天皇の謀反へと繫がる。この大まかな流れ自体は原文通りだが、町田訳はより詳細だ。（補足しておくと、そのため原文と町田訳の分量を比較すると、前半部分は町田訳が圧倒的に多く〔原文にはない補足や意訳などが多い〕、後半は町田訳がかなり短くなっている。）

第二に、儒教的道義や仏教的因果応報とは言わない。ではなんと言うのか。ずばり副題にもなっている「ラブ＆ピース」である。誰かを愛すること、善行を行い平和を希求すること。それこそが利権と騒乱に塗れた汚辱の時代に射す一条の光だと叫ぶ。そう、町田訳はライブなのである。考えてみれば、『太平記』自体が元々「太平記読み」という語り部によって演奏され伝わっていた。更にこんなに戦争のことばかり描いているのに、最後に兆す「天下太平」を強調してか、『太平記』というタイトルになっているのである。そう考えると、正しい翻訳だ。

ただし、さすがは町田康。そう簡単には問屋が卸さない。「ラブ＆ピース」の更に横には「豚は横ちょにかぶれ」と続く。つまり本作の正式タイトルは「口訳 太平記 ラブ＆ピース 豚は横ちょにかぶれ」となる。（なお、連載時は「外道ジョンレノンを根絶せよ」だった。『パンク侍、斬られて候』で、平和の象徴として『イマジン』が想起されていたのと比較すると面白い。）

そういえば「太平をぬかす」という熟語があり、「好き放題を言う」という意味だったっけ。となると利権や戦乱、それに対してはラブ＆ピースで応戦。だがしかし、それにも完全には与せず、斜に構えて笑い飛ばす。何しろこの後には応仁の乱、戦国時代が続き、果ては現代すらも利権と戦争に溢れているのだから。『太平記』がいつ、どうやって成立したか詳しいことは分からない。しかし当時の人々も、心から平和を望みつつ、どこかそれを信じきれない気持ちがあっただろう。そんな絶妙な思いが『太平記』に滲む。町田訳はそれをタイトルと文体で「脳みそ」として移し替えたのである。

