松平定信（イラスト：ペイレスイメージズ 2／PIXTA）

NHK大河ドラマ『べらぼう』で主役を務める、江戸時代中期に吉原で生まれ育った蔦屋重三郎（つたや じゅうざぶろう）。その波瀾万丈な生涯が描かれて話題になっている。第37回「地獄に京伝」では、お抱えの戯作者たちが去っていく中、蔦重は山東京伝に執筆を依頼する。一方、松平定信は改革の手を緩めることなく、大奥の女中たちにも倹約させようとするが……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

「善玉」「悪玉」の言葉を生んだマルチクリエーター山東京伝

大河ドラマ『べらぼう』で初めて黄表紙のことを知り、「江戸時代にこんな本のジャンルがあったのか」と知った視聴者も少なくないだろう。だが、実は私たちは知らず知らずのうちに、黄表紙の世界に触れていたりする。

その代表例が「善玉」「悪玉」だ。今はコレステロールを善玉コレステロールと悪玉コレステロールに分類したりもするが、「善玉」「悪玉」のルーツは戯作者・山東京伝の『心学早染草（しんがくはやそめぐさ）』にある。

山東京伝は宝暦11（1761）年、深川木場にて質屋の長男として生まれた。13歳のときに京橋銀座一丁目に移り住み、15歳で絵師の北尾重政（しげまさ）に入門。当初、「北尾政演（きたお まさのぶ）」の名で画工として世に出ており、18歳で黄表紙『開帳利益札遊合（かいちょうりやくのめくりあい）』の絵を担当している。

それから2年後の20歳のときに黄表紙『娘敵討古郷錦（むすめかたきうちこきょうのにしき）』で振袖美人の敵討ちを描いて、戯作者としてもデビューを果たすと、同年『米饅頭始（よねまんじゅうのはじまり）』を大手の版元「鶴屋喜右衛門（つるやきえもん）」から出版。ともに画作は「北尾政演」で、絵も文も手がけているのだから、今でいうところのマルチクリエーターだ。

22歳のときに、出版業界の動向を面白おかしく書いた『（手前勝手）御存商売物（ごぞんじのしょうばいもの）』を出版（版元は鶴屋喜右衛門）すると、大田南畝が激賞。一躍、有名戯作者となった。

蔦重のプロデュースでは、24歳のときに『江戸生艶気樺焼（えどうまれうわきのかばやき）』を世に放っている。ルックスはイマイチなのに自惚れだけはやたらと強い金持ちのボンボンが、イケてる男になるべく、ばかばかしい努力を重ねるストーリーで、大ヒットを飛ばすことになった。

「善玉」「悪玉」という言葉を生み出した『心学早染草』も、アイデアあふれる京伝らしい作品で、心の中の葛藤をふんどしや袴姿で、顔に「善」「悪」の文字を描いた特徴的なキャラクターで表現している。

『善玉悪玉／心学早染草寫本』（東京都立中央図書館所蔵／出典：国書データベース／）

これが「善玉」「悪玉」として大人気になり、「良い者」「悪い者」の意味に転じて、その後の戯作や浮世絵、そして歌舞伎の世界にも影響を与えた。現代では「善玉菌と悪玉菌」「善玉コレステロールと悪玉コレステロール」のように「人体の健康に良い影響を及ぼすもの」「悪い影響を及ぼすもの」の意味としても使われるようになった。

『べらぼう』では、これからもさまざまな出版物が登場する。松平定信による出版規制が、作品の傾向にどんな変化を生じさせたのか。そして、江戸中期に生み出された作品が、後世の創作にどんな影響を与えたのかを見てみるのも面白いだろう。

「寛政の改革」での学問ブームに乗っかった『心学早染草』

前回の放送では、戯作者の朋誠堂喜三二が筆を折ることを決意。「まだ書けます！」と宣言していた通り、史実でも狂歌師として作品作りを続けることになるが、黄表紙からは身を引いている。

衝撃的だったのが、喜三二と同様にヒットメーカーだった恋川春町が切腹したことだ。史実においても、幕府からの呼び出しに応じず、まもなくして死去していることから、自ら命を絶ったのではないかと言われている。

悲しみに暮れる蔦重だったが、下を向いてばかりはいられない。なんとか「フンドシ」の暴走に抗わなければならない。蔦重はそう考えたようだ。

ちなみに、フンドシというのは、松平定信のこと。蔦重は打ちこわしが収まった裏には田沼意次の努力があったと考えていた。にもかかわらず、定信の功績とされていることから、ひとの褌で相撲をとった「フンドシ野郎」ということで、ドラマで蔦重は定信をそう呼んでいる。定信は越中守でもあることから、越中で有名な「越中ふんどし」ともかけている呼び名だ。

ドラマでは、前述した山東京伝に「これからの黄表紙はお前の肩にかかってるから、頼んだぞ」とハッパをかける場面があった。

そこで蔦重のもとで生まれたのが、善玉・悪玉を生んだヒット作『心学早染草』……かと思いきや、さにあらず。京伝は『心学早染草』を別の版元から出して、蔦重と揉めることになった。

あれ、京伝の『心学早染草』は蔦重が開いた地本問屋の耕書堂から出たはずでは？ と思い調べてみると、確かに寛政2（1790）年の大和田安兵衛版が初版となっている。その後、榎本屋という版元に移ってから、さらに蔦屋重三郎へと版が移るという、複雑な経緯を持つ作品のようだ。

ドラマでは、そんな設定が生かされて、京伝がひそかに『心学早染草』を大和田安兵衛のもとで出したことに蔦重は激怒。『心学早染草』の冊子で京伝の顔をはたくシーンは、「やりすぎでは……」と主人公らしからぬ行動に、SNSで驚きの声が上がるほどだった。

だが、蔦重は京伝が他の版元から出したことに怒っているわけではない。『心学早染草』は前述したように、心の中の葛藤を「善」と「悪」というキャラで表現したもので「寛政の改革」のもと、心学講釈の流行を当て込んでつくられたものと言われている。

要は「寛政の改革」の影響によって世間で起きた「学問ブーム」に乗った内容であり、蔦重はそのことに激怒したのだ。注目したいのは下記のやりとりだ。

京伝「面白くなかったですかい？」

蔦重「面白かったよ……こんな面白くしたらみんな真似して、どんどんフンドシ担いじまうじゃねえかよ」

そう、京伝は何も権力に屈してつまらないものを描いたわけではない。制約の中で面白いものを描いたのだ。

それでも蔦重が怒ったのは、松平定信の政策を肯定する内容になっているからにほかならない。そして怒りの背景にはもちろん、恋川春町の死がある。自分のもとで作品を描いたばかりに……という無念さが苛立ちにつながったのだろう。

だが、京伝からすれば、喜三二や春町のように罰せられてはたまったものではない。慎重になるのは当然のことだ。また「おもしれえことこそ、黄表紙には大事なんじゃねえですかね」というセリフももっともだ。

蔦重の怒りは確かに理不尽だが、私が連想したのは太宰治の『お伽草子』である。太宰は言論統制の厳しい戦時下でも、多くの作品を発表し続けた。『お伽草子』はその中の一つで、「瘤取り」「浦島さん」「カチカチ山」「舌切り雀」と昔話を太宰治風にした作品が収録されている。戦時下において、戦意高揚に全く寄与しそうにない、ユーモアあふれる作品群を描いたのは、太宰なりの抵抗運動だったのだろう。

京伝もまた、権力批判までいかずとも、定信の好む教訓とはまるで無縁で、かつ面白い物語を書いていれば、蔦重の怒りを買うこともなかっただろう。だが、時流に乗るのもまたクリエーターの大事な資質だ。京伝はついにキレた。

「俺、もう描かねえです。蔦重さんのもとでは一切、描かねえです！」

ドラマでは、そう言い放った京伝だが、史実においては、その後、洒落本『仕懸文庫（しかけぶんこ）』、『青楼昼之世界錦之裏（せいろうひるのせかいにしきのうら）』、『娼妓絹篩（しょうぎきぬぶるい）』の3冊を描いて、蔦重のもとで発刊。幕府から絶版処分を受けることになる。

蔦重を怒らせた『心学早染草』も、結局は蔦重のもとで新たな版で再版されることになるが、そこでも思わぬトラブルが起こる。暗雲たちこめる蔦重と京伝の関係性がどう描かれるのかに注目したい。

一橋治済と朝廷を敵に回した「尊号事件」とは？

松平定信が老中首座になったことで、江戸のクリエーターたちの運命は一転することになったが、定信自身も少しずつ、転落の道へと歩み始めることになる。

今回の放送では、大奥にも厳しい倹約を求めて、自身の老中就任を後押しした老女の大崎に「どうやらそなたは、倹約は苦手そうゆえ、私のほうで指図をまとめておいた。この通りにするがよい」と言い放つシーンがあった。

史実においても、大奥の女中から毒殺を心配されるほど、反感を買っていたようだ（過去記事「大河ドラマ『べらぼう』推しだった恋川春町を死なせて号泣した松平定信、文学オタクで絵画コレクターの素顔」参照）。放送の終盤では、定信が大崎を老女から罷免する場面もあり、これから大奥の反撃が始まりそうだ。

そして、一橋治済との関係も、いよいよ微妙になっていく。こんなやり取りが行われた。

治済「例の朝廷よりの件はいかがとなっている？」

定信「帝がお父君に太上天皇の尊号をお送りしたい……という一件にございますか？」

治済「あれは認めてもよいと思うがのう」

これは光格天皇が、実父である典仁親王に「太上天皇」の称号を与えたいと考えて、幕府にその旨を伝えたことを指している。

だが、定信はあくまでも「太上天皇」の尊号を冠するのは、天皇の地位についた者のみ、という原則にこだわって、関白の鷹司輔平（たかつかさ すけひら）に「君臣の名分を私情によって動かすべきでない」と回答。天皇の意向を退けている。

ドラマでもその通りの展開が描かれたが、表向きは穏やかながら、緊迫した空気の中で、こんなセリフのやりとりが行われた。

治済「太上天皇の尊号の一件は〈不承知〉と返答したそうじゃのう」

定信「ご尊号は譲位された帝にのみ送られる尊称。帝のお望みでも先例を破ることはよろしからず、と御三家、老中とともにまとまりましたがゆえ、将軍補佐として私が左様に上奏するように決しましてございます」

治済の意向を無視した定信だが、天皇の意向を頑として退けたのにはワケがあった。

史実において、定信は将軍の家斉から「父を大御所にしたい」と打診されるも、これを拒否している。定信が「天皇の父さえ優遇しない」というスタンスを取ったのは、治済と家斉の親子の動きを察知していたからだったと言われている。

その後の史実をみると、朝廷は「尊号宣下を断行する」と強引に推し進めようとするも、定信は「決して御無用」と改めて拒否。天皇の側近にあたる2名の公家を江戸に呼び、処罰を与えている。

天皇を罰するわけにはいかないので、側近にその責任をとらせた格好となったが、周囲に与える影響はあまりに大きかった。これが後に「尊号事件」（尊号一件：そんごういっけん）と呼ばれる事件であり、定信が老中から罷免されるきっかけの一つとされている。

次回「地本問屋仲間事之始（じほんどんやなかまことのはじまり）」では、蔦重は鶴屋の計らいで、決裂した政演（山東京伝）と再び出会う。一方、松平定信は厳しい出版統制に乗り出すことになる。

筆者：真山 知幸