「卓越している」なんと！プレミアの月間MVPに選出された日本代表MFを英大手メディアが称賛！２年目で覚醒、３位躍進に大貢献でクラブは契約延長を打診か
移籍して１年目の昨季は、決して順風満帆とはいかなかった。だが、２年目の今季、鎌田大地は世界最高峰とされるプレミアリーグでインパクトを残している。
鎌田は昨年夏、ラツィオを退団し、フランクフルト時代の恩師オリバー・グラスナーが率いるクリスタル・パレスに加入。だが、開幕からチームが低迷したのもあり、得点・アシストを記録することができなかった。34試合に出場したが、先発は15回。シーズン中盤は出番の確保に苦しんだ。
だが今季、鎌田は負傷で出遅れを余儀なくされたが、リーグ第３節の復帰戦でアシストを記録。ここから４試合連続スタメン入りし、チームの３勝１分けという好成績に貢献している。前節リバプール戦ではファンからプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれた。
この活躍で、29歳の日本代表MFはプレミアリーグの９月の月間最優秀選手候補にノミネートされた。クラブ公式サイトは、リバプール戦のプレーを「勝利において重要な存在」だったと称賛。「チーム最多のパスに加え、ピッチの隅々までカバーする奮闘のパフォーマンス」と賛辞を寄せている。
適応期間を経て、真価を発揮しつつある29歳は、パレスとの現行契約は今季いっぱいとなっている。それだけに、クラブは延長に向けて動き出したようだ。
英衛星放送『Sky Sports News』によると、パレスは来季以降の鎌田残留を希望。同メディアは「延長に関する非公式の対話がすでに行われた」と報じている。
Sky Sports Newsは、「素晴らしいスタートを切り、９月のリーグ月間最優秀選手にノミネートされた」「リバプール戦の劇的な勝利における役割でファンが選ぶプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出」と鎌田を紹介。「適応期間を経て、卓越している」と称えた。
リーグ３位と好調のパレスで、鎌田はこれからも飛躍していくのか。進展が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
鎌田は昨年夏、ラツィオを退団し、フランクフルト時代の恩師オリバー・グラスナーが率いるクリスタル・パレスに加入。だが、開幕からチームが低迷したのもあり、得点・アシストを記録することができなかった。34試合に出場したが、先発は15回。シーズン中盤は出番の確保に苦しんだ。
この活躍で、29歳の日本代表MFはプレミアリーグの９月の月間最優秀選手候補にノミネートされた。クラブ公式サイトは、リバプール戦のプレーを「勝利において重要な存在」だったと称賛。「チーム最多のパスに加え、ピッチの隅々までカバーする奮闘のパフォーマンス」と賛辞を寄せている。
適応期間を経て、真価を発揮しつつある29歳は、パレスとの現行契約は今季いっぱいとなっている。それだけに、クラブは延長に向けて動き出したようだ。
英衛星放送『Sky Sports News』によると、パレスは来季以降の鎌田残留を希望。同メディアは「延長に関する非公式の対話がすでに行われた」と報じている。
Sky Sports Newsは、「素晴らしいスタートを切り、９月のリーグ月間最優秀選手にノミネートされた」「リバプール戦の劇的な勝利における役割でファンが選ぶプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出」と鎌田を紹介。「適応期間を経て、卓越している」と称えた。
リーグ３位と好調のパレスで、鎌田はこれからも飛躍していくのか。進展が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！