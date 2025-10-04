¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¸½Ìò°úÂà¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É»ØÌ¾¡Ö¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÆþ¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é¤À¡×
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡Ë¤ò2Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÇÂè1Àï¡Ê»î¹ç³«»Ï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5Æü¸áÁ°7»þ38Ê¬Í½Äê¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤ò¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÆþ¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é¤À¡×¤ÈÌÀ¸À¡£WCS¤ÇÉÔ°ÂÄê¤µ¤òÏªÄè¤·¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ë¡¢·Ð¸³¼ÂÀÓ¤È¤âËÉÙ¤Ê¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤ò²Ã¤¨¤Æ¸ü¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤ë¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢º£µ¨11¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»223¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºÇ½ªÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¿¤á¡¢WCS¤Ç¤ÏÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï»Ö´ê¤·¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤·¡¢1²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¡£2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î¿ØÍÆ¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£