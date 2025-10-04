火喰鳥（ヒクイドリ）を”マジで喰った兵士”がいた…！ 映画『火喰鳥を、喰う』が話題のウラで、ある日本軍兵士の”衝撃手記”の中身を明かす

“世界で最も危険な鳥”火喰鳥(ヒクイドリ)をご存じだろうか。ニューギニアの熱帯雨林などに生息する「飛べない鳥」だが、両足にある鋭い爪の殺傷能力は半端なく、かつて人間が犠牲になったこともあるという。

その鳥類の名が付いたホラーミステリー映画『火喰鳥を、喰う』(10月3日公開)が話題になっている。太平洋戦争中にニューギニアで戦死した兵士の日記が発見され、それを機に怪異な出来事が相次ぐ――というストーリーだ。もちろん、火喰鳥も存在感を発揮する。

一方、映画とともに密かに注目されているのが、戦後約10年にわたりニューギニアの奥地で潜伏した日本軍兵士の手記『私は魔境に生きた』(島田覚夫著、光人社NF文庫)だ。

なんとそこには、火喰鳥を捕獲し、悪戦苦闘しながら料理して食すまでの詳細な記録が挿入されているのだ。“火喰鳥を喰った”兵士たちの稀有な記録から一部抜粋・再構成してお届けする。

どんな動物の皮でも切り裂く狂暴な武器

火喰鳥の大きいことは今まで印象づけられていたが、近くで見ると今さらながら驚くばかり。鳥のような趣は全くなく、またその特異な体も目をみはるばかりだ。

大きな体全体を覆う漆黒の毛、尾部の方は尺余に余る黒光りのする毛がふさふさと垂れ、細かい繊維用の毛に包まれた格好はまるで蓑を着たようにみえる。

まさに鳥類の王ともいうべきか、その威厳を見せる大きなとさか、鋭い目、大きなくちばし、長い首には毒々しいばかりの赤や紫のネクタイ、人間の腕以上もある足、二寸(６センチ)に余る爪(これは火喰鳥の唯一の武器で、闘いの時にはこの爪で一蹴り与えると、どんな動物の皮でも切られてしまうと言う)。

針金のような毛を抜くうちに手が真っ赤に

総重量は十七、八貫(約66キロ)もあるだろうか。いつまで眺めていても仕方がない、いよいよ料理にかかる。

とりあえず毛抜きを始める。まるで針金のような毛は掴みやすくて容易なことに思えたが、抜き始めてみるとその頑丈なこと、ものの二掴み三掴み抜くうちに皆手を真っ赤にして悲鳴を上げてしまった。

「お湯をかけたら抜きやすくなるだろう」

と飯盒を総動員して湯沸かしを始めたが、何分相手が大きいので簡単にはいかない。総数40杯以上のお湯をかけ、やっとの思いで毛抜きを終わった。

目を見張る分厚い胃袋と腸の丈夫さ

さて、取り出した内臓も目を見張るものばかり、特に消化器系の頑丈なのには驚いた。

中でも変わっているのは腸で、他の動物のように長い小腸がなく、いくらか大小の差はあるが、２寸ばかりの太い腸が一尋あまりあるだけである。

餌袋、胃袋には、大は掌大から小は丸薬ほどの実がそのままで詰まっている(この結果から火喰鳥は樹の実を主食にしていることがわかった)。これらの堅い樹の実を消化するだけあって、胃袋も厚さ１寸近くもあり、腸とともにその頑丈さには目をみはるばかりだった。

二時間近くもかかってようやく解体を終わり、内臓も胆嚢だけを除き全部食えそうなので、それぞれ料理した。この際、一片の肉も粗末にできない。

生唾を呑み込みながら煮えるのを待ち、やがて皿に配分されると、焚火を囲んで夜宴が始められた。いつ食っても肉はうまい。ジーンと舌に滲み渡る味をかみしめながら、いつまでも呑み込むのが惜しい。

1930年代の「日本軍」、ある”新米パイロット”が直面した「意外すぎる採用試験」の中身…！ なんと「占い師」による”性格鑑定”が決め手になっていた