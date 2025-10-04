¡ÖÀ¸¤¤È¤·À¸¤±¤ë¤â¤Î¡×½ñÉ¾¡¡ÃÏÆ»¤ËÂ¤ò±¿¤Óµ¤¤Å¤¤¤¿ÉÔ¾òÍý
¡¡¼Ò²ñ¤Î¤¿¤áÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Ã¯¤·¤â»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤Ç¤â¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¿Í¤Ï½½¿Í¤Ë°ì¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Ãø¼Ô¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢Ì¾¸Å²°½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍý¶É¤Î¼ýÍÆ»ÜÀß¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ÜÀß¤È¤Ï¡¢ÈóÀµµ¬ÂÚºß¤Î³°¹ñ¿Í¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡£65ºÐ¤Î»þ¤«¤é½µ1²ó¡¢¡Ö¼êÈ´¤¤»¤º¡×ÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ15Ç¯¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àì¶È¼çÉØ40Ç¯¡¢±Ñ¸ì¤ÏÃæ³Ø¥ì¥Ù¥ë¡£¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤Ç»öÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤¬ÄÌ¤¤Â³¤±¤ë¤¦¤Á¡¢¸«Â³¤±¤ë¤³¤È¤³¤½Âç»ö¤Èµ¤¤Å¤¯¡£¡ÖÆþ´É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×ÃÂÀ¸¤À¡£
¡¡¼ýÍÆ¼Ô¤ÈÏÃ¤ò¤·¡¢Çã¤¤Êª¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¡£¤Ç¤âÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃÏÆ»¤ËÂ¤ò±¿¤ÓÂ³¤±¤ë¤«¤é¤³¤½µ¤¤Å¤¡¢Íý²ò¤·¡¢µ¿Ìä¤òÊú¤¯¡£¼ýÍÆ¤Ë¤Ï´ü¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢¼ýÍÆ¼Ô¤Ï¿´¿È¶¦¤ËÉÂ¤à¡£Æù¿È¤Î¤Ê¤¤·ÜÆùÊÛÅö¡Ê¡©¡Ë¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢ÌÌ²ñ¼¼¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤¬¤Ä¤¯¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â²¿¥«·î¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¿¦°÷¤Ï¤¦¤½¤ò¤Ä¤¡¢Åý·×¤ò±£ÊÃ¡Ê¤¤¤ó¤Ú¤¤¡Ë¡£½¸ÃÄÉô²°¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥È¥¤¥ì¤ÏÉô²°¤ÎÃæ¤Ç¹ø¾æ¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤ÎÌÜ±£¤·ÈÄ¤Î¤ß¡£¡Ö¼åµ¤¤ËÎä¹ó¡¢¶¯µ¤¤Ë×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¡¢¤´ÅÔ¹ç¼çµÁ¤Î»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¡×¡£¼ýÍÆ¼Ô¤Ï¿ÍÀ¸¤òºÙÀÚ¤ì¤Ë¤µ¤ì¡Öºá¤ÈÈ³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡²¿½½Ç¯¤â¤ÎÄ¹´ü¡ÖÉÔË¡ÂÚºß¼Ô¡×¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î»ØÅ¦ÄÌ¤ê¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ´ü¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¿Í¼ê¤òÊä½¼¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¡£À¯ÉÜ¤â´ë¶È¤âÌÛÇ§¤·¡¢¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤¬·²¤¬¤Ã¤¿¡£³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ï¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÅÔ¹ç¤è¤¯³°¹ñ¿Í¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò¤âÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤¬¤ó¤ÎÂç¼ê½Ñ¤ò¤·¡¢ÂÎ¤Îº¸±¦¤Ë¿Í¹©æêÌç¡Ê¤³¤¦¤â¤ó¡Ë¤È¿Í¹©Ç¢´É¡¢¤µ¤é¤Ë°ß¤í¤¦¤Î»°¤Ä¤âÂÞ¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤âÄÌ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÃø¼Ô¡£¥¦¥£¥·¥å¥Þ¡¦¥µ¥ó¥À¥Þ¥ê¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸»ÜÀß¤Ç»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤¬¤½¤ÎÉÂ¤Î¤æ¤¨¤Ë¡¢Ëè½µÄÌ¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤ÎÉ´¿Í¤Ë°ì¿Í¤¬¡¢²¿¤«¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñ¤Ï¤°¤Ã¤ÈÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤Ë¤·¤ä¤Þ¡¦¤»¤¤¤³¡¡1944Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Àì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ2ÃË2½÷¤ò°é¤Æ¤¿¡£65ºÐ¤ÇÌ¾¸Å²°Æþ´ÉÌÌ²ñ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£