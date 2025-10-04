¡Ö¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥ÈNo.6¡×½ñÉ¾¡¡ÁÆË½¤ÊÃË¤ÈÄÀÌÛ¤Î¾¯½÷¤Î¡ÖÏ¢ÂÓ¡×
¡¡°ì¶åÈ¬¡»Ç¯Âå¤Î¥·¥Ù¥ê¥¢Å´Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿²ÂæÎó¼Ö¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃË½÷¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¯¥í¡¼¥É¥Î¥Ù¥ë¡£¤¹¤Ç¤Ë±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥É¥é¥¤¤ÊÉ®Ã×¤Ë»íÅª¾ð½ï¤¬°î¡Ê¤¢¤Õ¡Ë¤ì¤ë¤³¤Î¸¶ºî¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£
¡¡Áá½Õ¤Î¥â¥¹¥¯¥ï¡¢°ì¿Í¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¿Í¤Î¾¯½÷¤¬¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë¹Ô¤¤Î¿²ÂæÎó¼Ö¤Ë¾è¤ê¤³¤ó¤À¡£¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÇÆ±¼¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥í¥·¥¢¿Í¤ÎÃæÇ¯ÃË¡£¤³¤ÎÃË¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÁÆË½¤Ç²¼ÉÊ¤Ç²¿¤«¤È¥Ê¥¤¥Õ¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ¤¯¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÎ¹¤ÎÆ»Ï¢¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Êµ¾À·¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÁê¼ê¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌîÈÚ¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¾¯½÷¤ÏÄÀÌÛ¤Î¤ß¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¡£¶¹¤¤¼¼Æâ¤Ë½¼Ëþ¤¹¤ëÂ©¶ì¤·¤¤¶ÛÄ¥´¶¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¼ÖÁë¤òÀä¤¨¤ºÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î´¨¡¹¤·¤¯¹ÓÎÃ¤È¤·¤¿É÷·Ê¡£Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¿ËÍÕ¼ùÎÓ¤ä¤µ¤Ó¤ì¤¿½¸Íî¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇËÊ¡Ê¤Û¡Ë¤¨¤ëÌîÎÉ¸¤¤¿¤Á¡£ÅÓÃæ²¼¼Ö¤·¤Æ»¶ºö¤¹¤ëÅà¤ê¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê³¹¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¤â¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯Î¹¾ð¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÁêÍÆ¡Ê¤¢¤¤¤¤¡Ë¤ì¤Ê¤¤Æó¿Í¤ÏÆ±¤¸¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ì¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤À¡£¤·¤«¤··ÈÂÓÅÅÏÃ¤â¥¹¥Þ¥Û¤â¤Ê¤¯¡¢¿È°ì¤Ä¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÂ¸ºß¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤»þÂå¤Î¤Ê¤ê¤æ¤¤Ê¤Î¤«¡¢¿²¿©¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤¦¤ÁÈà¤é¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤âÌ¾ÉÕ¤±¤¬¤¿¤¤Ï¢ÂÓ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£´Ø·¸ÊÑ²½¤Î²áÄø¤Ï¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼ÖÁë¤òÎ®¤ì¤ëÉ÷·Ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¿ÀÈë¤ÈÉ¬Á³¤ËÙæ¡Ê¤â¡Ë¤Þ¤ì¾ï¤Ë°Ü¤í¤¤¤æ¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢Ãø¼Ô¤ÎÆ©Å°¤·¤¿´ãº¹¡Ê¤Þ¤Ê¤¶¡Ë¤·¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊÑ²½¤òÅù²Á¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡Î¹¤Î½ªÈ×¡¢°Û¹ñ¤Î¶õ¤Î²¼¤Ç¾¯½÷¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯ÄÀÌÛ¤Î³»¡Ê¤è¤í¤¤¡Ë¤òÇË¤ê¡¢ÃË¤Ë¤â¤Þ¤¿¡¢Ì®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Ë½ÎÏ¤ÎÏ¢º¿¤«¤é¤Õ¤È¼«¤é¤ò²òÊü¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Î¿´¤ËÃ©¡Ê¤¿¤É¡Ë¤êÃå¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¾¿Í¤È¤¤¤¦·ÐÍ³ÃÏ¤ò¶´¤ß¡¢±ó²ó¤ê¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤¬°Õ¿Þ¤»¤ÌÎÙ¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤ÀÎÙ¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¸þ¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÛ£Ëæ¡Ê¤¢¤¤¤Þ¤¤¡Ë¤Ê²¿¤«¤¬ºÇ¤âÌÀ¤ë¤¤Æ»É¸¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î²ÉÌÛ¤ÊÊª¸ì¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
Rosa Liksom¡¡1958Ç¯¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÀ¸¤Þ¤ì¡£ºî²È¡£ËÜ½ñ¤Ç¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¾Þ¡£±Ç²è¤Ï¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£