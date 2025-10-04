東京23区のファミリー向け家賃平均は24万円、「普通の家族」が住めない金額に…住宅費の上昇が止まらないワケ

もう普通の家族は東京23区には住めない

ファミリー層は東京都心に住むこと自体が難しい――これが現実になりつつあるのだろうか。

不動産情報サイト「アットホーム」が発表した「2025年7月 全国主要都市における賃貸マンション・アパートの平均家賃（面積帯別）」によると、東京23区の平均家賃がシングル向け物件、カップル向け物件、ファミリー向け物件のいずれも過去最高を記録したという。

同調査によれば、30平方メートル以下のシングル向け物件で10万3265円、30〜50平方メートルのカップル向け物件で16万8765円、50〜70平方メートルのファミリー向け物件で24万7375円となっている。

令和6年12月分の東京都生計分析調査報告によると、東京都に住む勤労者世帯の可処分所得（手取り収入額）は月平均で62万361円。一般的に月の手取り額の3割程度までが妥当な家賃と言われているが、ファミリー向けの平均家賃である24万円7375円という数字は62万361円の約4割となっており、都民の家計をかなり圧迫している状況なのだ。

ニューヨークのマンハッタンに住めないのは当然

こうした都心の家賃上昇ついて、ネットでは以下のようなコメントがみられた。

《これほんとそう。子育て世帯、特に多子世帯に家賃補助してくれー同級生もみんな埼玉に引っ越してしまった、、都内の子供どんどん減るよ》

《もう少子化になるしかない。「本当はもう一人ほしいけど、家が狭すぎて無理」という東京問題はさらに深刻に。住宅問題を考えて就活を地方都市限定にした東京の大学生も知っているけど、そういう流れも増えてくるかな。》

《都心に住めた過去があるから、都心に住めないことがおかしいと思うだけ。今はその過渡期。今後は都心に住めないのが普通になるから、住めなくても良いという価値観が増えそう》

さらに、海外の事情と比較したこんなXのポストも。

《ふつうの人は、ニューヨークのマンハッタンとか、香港の都心とかに家族で住みませんよ。むしろ、なんで東京の都心にふつうの所得の人が家族で住めると思ってるのか、不思議です。》

《「もう東京都心には住めないかも」そりゃそうだ。アメリカ人のみんながみんなマンハッタンに住めねぇよ》

ちなみにニューヨークの平均家賃は3783ドルとなっており、日本円（2025年9月現在）換算でおよそ55万円。ニューヨークの物価は世界的にもトップクラスの高さであることに加え、最近では賃貸アパートの仲介手数料をオーナー負担にする「FARE法」が施行されたことをきっかけに、家賃上昇に拍車がかかっているそうだ。

東京23区の家賃上昇は今後も止まらないのだろうか。そこでマンション市場などに詳しい不動産経済研究所の松田忠司氏に解説していただく。（以下、「」内は松田氏の発言）

もう上がらない？ 都心の家賃は現在頭打ち状態

東京では近年住宅価格の上昇が止まらない状況であるが、まずは賃貸物件の家賃が値上がりしている背景について松田氏に聞いた。

「都内は2010年代半ばあたりから家賃の上昇がみられ始め、ここ１、2年で上昇幅が拡大傾向にあります。基本的に賃貸マンションの家賃というものは分譲マンションの価格と連動しますので、近年の新築・中古マンション価格の上昇が影響していると考えられます。

そしてこの分譲マンションの価格上昇には、建設費のコストが値上がりしていることが背景にあります。物価高によって資材費はもちろんのこと、業界の人手不足で人件費も上がってきているのです。マンションの建設費用が値上がりすることで、それに見合った利益が得られる高級な立地に新築マンションが集中し、今後もこういった状況は続いていくでしょう」

ただ、近年分譲マンションの急激な価格上昇は顕著なものの、賃貸物件の家賃相場に関しては実は上昇率がそれほど大幅ではないという。

「不動産についての最新データを見てみると、都心の家賃は頭打ち状態で、価格の上昇率が分譲マンションの市場に比べると低いんです。それがなぜなのかは正直なところ分からないのですが、不動産の投資家が分譲マンションを複数棟買うことはあっても、実際に居住する人が賃貸マンションの部屋を何戸も借りることはめったにないことなどが理由かもしれません。

先ほどお伝えしたとおり家賃は基本的に分譲マンション市場と連動するものですが、現在は海外の投資家の参入も増えていますので、分譲マンション市場と賃貸マンション市場の需要の差が開きやすくなっているとも考えられるでしょう。こうしたことから、今後家賃は上がるのか、それとも上昇が止まるのか、予測が立てづらい状況なのです」

