「先生、これ間違い？」国語教師の父を悩ませた、娘の“たった一言”とは【ママリ】

勉強を教えるのは意外と難しい

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

いざ子どもに勉強を教えるとなると、どう伝えたらいいのか頭を悩ませることがあるのではないでしょうか。また、思いもよらない質問を受けて答えに詰まることもあるかもしれませんね。





娘に国語を教えてる。

俺「……というわけで、『意味が重複する言葉を重ねてはいけないんだ」

娘「『頭痛が痛い』みたいな？」

俺「そうそう」

娘「それじゃさ、『歌を歌う』は？」

俺「え？」

娘「『歌を歌う』は重複してるように見えるけどいいの？」

俺「……(また汗が吹き出す)」

投稿者・ロボ太さんは娘さんに国語を教えているとき、思わず日本語の難しさを実感したそうです

同じ意味の言葉を重ねた表現である「重ね言葉」を使わないように子どもに伝えたロボ太さん。「頭痛が痛い」という例えがスッと出てくる娘さんもすごいですが、その次に「歌を歌う」が出てくるのは驚きですよね。



この投稿に「確かに」や「すぐに浮かぶ娘さんが賢い」といったコメントがついていました。子どもの視点の鋭さを実感させられるエピソードですし、日本語の難しさを改めて考えさせられます。



NHK放送文化研究所は「歌を歌う」などの表現について以下のように掲載しています。

まず、重複表現には「おかしい」と感じられやすいものと、そうでないものとがあります。ただし1982年に文研でおこなったさまざまな重複表現に関するアンケートでは、おかしいものからそうでないものまで、なだらかに連なっているような結果が出ました。つまり、おかしいかどうかをはっきりと区分けできる性質のものではないようです。



「頭痛が痛い・馬から落馬・食事を食べる・日本に来日する」などは、おかしな重複表現の例としてよく挙げられます。こういったものは放送では使うべきではないでしょう。



では、「一番最初・二度と再び・被害を被る・あとで後悔する」などはどうでしょうか。だめだという人と、かまわないという人とがいるでしょう。判断が難しいところです。



「歌を歌う・踊りを踊る・掛け声を掛ける・犯罪を犯す・たばこの火が引火する・○○賞を受賞する」などは、ほかの言い方を考えるのが難しいくらい日本語としてはなじんだ言い方だと思います。

文字で見れば重ね言葉に見える言葉も、他の表現が難しいほど言葉としてなじんだものがあり判断が難しいとしています。



正解を答えるのは難しい問いですが、親子で「この言葉はどうだろう」と考える時間そのものが学習になっている気がしますよね。親子で一緒に学ぶ時間は、子どもだけでなく親にも発見を与えてくれているのかもしれません。

子どもの独特の感性がおもしろい

子どもは大人にはない感性を持っていて、時にはどんなことを考えているのかなと頭の中を覗いてみたくなることがありますよね。



投稿者・藤井ペイジさんの息子さんは現在小学2年生。野球の試合で盗塁に成功し、得点にも絡むなど大活躍したそう。その日の1行日記に書かれているのは当然野球のことかと思いきや…？

©︎fujii_page

信じられん。日曜は小2息子の野球の練習試合があり、４年生以下の試合やったけど６番レフトでスタメン。２打席目で四球で出塁したら二盗、三盗し、３球目をキャッチャーがパスボールした隙に本塁突入して１点もぎとって監督にも褒められたのに、その日の学校の宿題の１行日記これやったわ。

野球の試合で活躍し、監督にも褒められてうれしい1日だったはず。しかし、その日のできごとを記す1行日記が「せみをみた」とは面白いですよね。野球をするのが日常になっていて、セミの方が記憶に残ったのでしょうか。



この投稿には「小学生のリアル」「大物になる」などのリプライがついていました。暑い夏も仲間と一緒に白球を追いかける息子さんにとって、野球はごく当たり前の生活の一部なのかもしれません。熱中症に気を付けながら、まだまだ楽しい夏を満喫してほしいと感じるエピソード投稿でした。

パパを驚かせた子どもの優しい伝え方

誰にでもうっかり間違えることがありますよね。子どもはもちろんのこと、大人でもスバッと間違いを指摘されると、傷つくこともあるでしょう。



ある日、くたまるさんの娘さんは、ママがシールを上下逆さまに貼ろうとしているのを目撃。しかし、娘さんはストレートに間違いを指摘せず、傷つけない伝え方で導きました。その伝え方とは…？

妻が間違えてシールを上下逆さまに貼ろうとして、それを見た長女か「あー、ママ？そのままでも素敵だと思うんだけど、逆さまにしてみたらもっと素敵なんじゃないかな」と、誰も傷つけない完璧な言い方で間違いを指摘していた。凄すぎる。小学二年生だった頃の自分には絶対吐けないセリフ。完敗。

ママのやり方を否定せずに認めた上で、優しい言葉を使って正しい方向へ導いている小学2年生の娘さん。たしかに、この伝え方だと相手を傷つけないで、間違いに気づかせてあげることができますね。パパであるくたまるさんは、娘さんの完璧な言い方に驚きを隠せない様子。ご自分が小学2年生のころと比較したら「完敗」と表現していました。きっと、驚きとともに娘さんの温かい心遣いに喜びを感じたことと思います。



この投稿には「見習いたい」「言葉選び完璧」「将来が楽しみ」などのリプライが寄せられていました。日ごろからご両親が素敵な言葉を使われているので、お子さんも自然と優しい伝え方ができたのかもしれませんね。



優しさと賢さを兼ね備えた伝え方に感心させられるとともに、ほっこりした気持ちになるエピソードでした。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）