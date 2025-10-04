プロポーズしてほしい！彼氏に「結婚なんて必要？」と言われたときの反応７パターン
「結婚する理由が見つからない」「何で、結婚しなきゃいけないの？」など、彼から結婚に対して、ネタティブな言葉を受け、反応に困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような彼に対して、どのようなリアクションをすれば良いのでしょうか。まずは彼を論理的に納得させるよりも、ご自身の感情をぶつけ、危機感を与えることも選択肢の一つかもしれません。そこで今回は、「プロポーズしてほしい！彼氏に『結婚なんて必要？』と言われたときの反応７パターン」を紹介させていただきます。
【１】「私はあなたとずっと一緒にいたいの。」
本当の気持ちを伝え、彼の気分を良くする方法です。ただし、彼を甘やかす結果になる可能性もあります。また、「結婚しなくても、一緒にいられるよ。」などの発言が飛び出す可能性もあります。
【２】「私は、あなたと家族を作りたいと思っているの。」
子どもを生みたいことを率直に伝えるパターンです。
【３】「そんな風に言われると、なんだか悲しい気持ちになる。」
心ない彼の言葉に対して、悲しい気持ちになったことを率直に表現し、彼に事の重大さを実感させるパターンです。
【４】「私と結婚する気はないの？」
核心に迫る言い回しです。彼を慌てさせ、本音を聞くことができるでしょう。
【５】「お互いの気持ちのタイミングが一致しないのであれば、一緒にいる運命じゃなかったのかな。」
「別れ」をイメージさせる言葉を伝え、彼に危機感を与えるパターンです。
【６】「いつまでも待っていられないからね。」
「制限時間」があることを伝え、彼に緊張感を与える言い回しです。
【７】「この年にもなって結婚を意識できないって悲しいね。もう別れようか？」
「別れる！」と切り出し、男性の危機感をあおります。場合によっては、別れることも視野に入れ、発言する必要があります。リスクが高い方法ですが、彼に大きな危機感を与えます。
みなさんは、彼氏から「なんで結婚しなきゃいけないの？」という心ない言葉を投げかけられたとき、どのようにリアクションをしているでしょうか。みなさんの意見をお待ちしていります。
