「成城石井」地方出店が加速するワケ…富裕層だけがターゲットではない、意外な「楽しみ方」があった

不景気が続く今、家計を節約しながら少しでもおいしい食事をするために注目を集めているのが、スーパーマーケット。かつて王者に君臨していた御三家（イオン、ダイエー、イトーヨーカドー）を脅かす新興勢力（ライフ、ヤオコー、オーケーなど）が続々登場し、独自のプライベートブランドを武器にしながらも厳しい価格競争が行われています。そんな中で異質な存在感を放っているのが、「成城石井」。都心の高所得層にしか縁のない高級スーパーだと思われがちですが、地方への出店が加速。売上高は老舗高級スーパーである紀ノ国屋の4倍以上となり、業界平均を大きく上回る営業利益10％を誇るほど、直近の業績は好調なのです。

成城石井の強みは様々あり、専門店並みの野菜やフルーツ、松坂牛や「下田さん家の豚」などのブランド肉、直輸入のチーズやハムなど、質の高い高級食品が豊富にそろっていることは有名です。しかしながら今の時代において、これらを継続的に買い続ける顧客が増加傾向にあるとは決して思えませんから、成城石井が人気を集める理由は他にあるはず。単に高級感のある食品やブランドだけでモノが売れる時代ではありません。私はスーパーマーケット研究家として、成城石井が好調を続ける理由を冷静に考察してみたところ、ある結論にたどり着いたのです。

賢く使いこなすユーザーが増えている

結論から先に申し上げれば、成城石井をメインスーパーとして利用する優良顧客が急増しているのではありません。激安スーパーが台頭する中で、消費者はどんどん賢くなっています。スーパーをハシゴすることなく、複数のスーパーのを活用できる便利なネット環境になった今、自分のニーズに合ったこだわり商品を成城石井で限定的に選ぶことで、大きな浪費をせずにQOLを高めるユーザーが増えているのではないかということなのです。

現在成城石井では、入会金11000円を払うと入会できる特別なメンバーシップ制度があります。これは入会すると会員限定の保冷バッグがもらえること、会計が3％オフで店舗からの配達が無料になること、プレミアムワインの試飲会や希少ウイスキーの抽選販売に参加できることなどの特別特典を受けられるというもの。しかしながらこのサービスは、成城店、柿の木坂店、自由が丘店、池尻大橋店、浜田山店、青葉台店の6店舗限定。このことからもわかるように、なんでも成城石井で購入するようなロイヤリティの高いユーザーを狙うだけでは成長が見込めない時代。それを重々理解している成城石井は、成城石井が気になる、ちょっぴり試してみたいといった、食の好奇心が高い新規ユーザーを丁寧に取り込んで満足させる戦略の方に重点を置いているのです。そして同店が三菱商事・KDDI傘下であるローソンの完全子会社であることからも、そのノウハウを十分に持ちうることは容易に想像できるでしょう。

ここからは消費者目線で具体的な買い物シミュレーションをしてみることにしましょう。成城石井でどのくらいの買い物をすれば、QOLが上がったという実感を得られるのでしょうか？

今回いろいろ試した上で、ある程度自信を持って提示できる最低予算は3000円前後です。食事は毎日やってくるものですから、すべてにおいて贅を尽くす必要はありません。むやみやたらに数十万を使うのではなく、考えながら3000円を使うことの方が継続的な満足を得るためには効果的ではないかと、私は考えます。5000円、7000円、1万円に釣り上げても良いかもしれませんが、コスパ重視でいくと3000円でも十分だという結論に落ち着いたのです。そして3000円前後の購入例は、次の通り。合計3130円です。オフィスで食べるインスタントスープが珍しいエスニックフォーに。朝食のトーストに塗るジャムはホテルのような特別感を味わえます。いつもの肉まんやホットケーキは、専門店の味に格上げされるでしょう。

3130円で購入できるオリジナル商品

・選べる美味しさスープ＆フォー 12食 1177円

トムヤンクン、サンラータン、シンガポール風ラクサなどヘルシーなフォースープが6種類味わえるアソート商品。1個あたり100円弱というコスパが嬉しい。

・自家製 国産豚と淡路島産玉ねぎの豚饅 徳用 6個 755円

国産豚肉、淡路島産玉葱、筍などを醤油や甜面醤で味付けをし、国産小麦を使用したもちもち食感の皮で包んだ肉まん。小ぶりなサイズ感が良く、専門店の味を気軽に味わえる。

・果実60％のストロベリージャム小瓶 712円

香りが良く鮮やかなサンアンドレアス種と果肉感のあるモントレー種の2種のイチゴを使った果実感を味わえる逸品。高級ホテルの朝ごはんに登場してもおかしくない。

・北海道小麦のバターミルクパンケーキミックス 486円

バターミルクの風味が香り、 フワシュワッとした食感が特徴のこだわりパンケーキミックス。北海道産小麦の素材を生かした甘さ控えめの味わいは、グルメな大人も満足するレベル。

500円前後で購入できるハム類や調味料も充実。

・フライッシュケーゼ 367円

パンケーキや甘いジャムを好まないという人には、ドイツ風ミートローフ「フライッシュケーゼ」がオススメ。価格は100ｇで367円ですから、決して買えない金額ではありません。目玉焼きに添えるハムが変わるだけで、いつもと違う朝食ははじまります。

また、オリジナルの「瀬戸内産かきエキス使用オイスターソース」は539円。紹興酒を使うことでコクやまろやかさが増したプレミアムな調味料で、これとニンニクだけで炒めた野菜炒めは試す価値があります。

・瀬戸内産かきエキス使用オイスターソース 539円

新商品は年間約300種以上

他にも、スモークサーモン、トリュフバター、ヨーグルト、生クリームメロンパン、ルイボスティーなど、成城石井にしかない個性が光るオリジナル商品が満載。新商品は年間約300種以上生み出されていて、これは毎日買い物に行っても新たな1品に出会えるという計算になります。このように考えていけば、毎月3000円の楽しみは果てしなく広がっていくことに……。しかも高齢化社会に突入した日本においては、食にお金や時間を使える人は少なくありませんから、激安スーパーと高級スーパーを賢く使い分けする消費者が今後ますます増えていくことが予想されます。

成城石井の最近の出店動向を見ていくと、今年9月には話題の施設であるニュウマン高輪、ショッピングセンター向けの新モデル店舗としてイオンモール伊丹店をオープン。全国規模で新しい挑戦が続いていますから、自分の住エリアに成城石井が登場するのは、決して遠い未来ではないのかもしれません。さあみなさんは、3000円あったら成城石井で何を買いますか？

