『オールスター感謝祭』がスタートした1991年の初回から総合司会を務めているのが島崎和歌子（52歳）だ。"感謝祭"以外にもバラエティで活躍中の島崎に放送作家の山田美保子さんがインタビュー。彼女の魅力に迫った。

【写真】初々しい姿…『感謝祭』初出演と同時期の18歳にリリースした初写真集から1枚。撮り下ろしアザーカットも

『オールスター感謝祭’25秋』（TBS系）が10月4日に放送されると発表された。

改編期の春と秋、年2回放送される大型クイズバラエティは、1991年からスタートして今年秋の放送で35年目。男性MCが初代の島田紳助氏から、今田耕司へと替わり、ずっと女性MCを担当し続けているのが島崎和歌子だ。

紙資料は付箋だらけ

「数年前に満60回、30周年を迎えたのは覚えていますけれど、そこからはもう数えていませんね（笑）。出演者もドラマや新番組の番宣を背負って来る方ばかりで顔ぶれが毎回大きく変わるので、なかなか名前が憶えられません。最近はアイドルグループも多いし、みんな同じ衣装を着てこられるので、もうサッパリ（苦笑）。

だから絶対に『初めまして』と挨拶しないようにしています。もしも初めましてじゃないとき失礼になっちゃうので……。もともと私はアナログ派なので、紙資料は付箋だらけで、スタッフさんが用意してくれた座席表ももう一度、自分で書き直しながら頭に入れています。毎回そんな繰り返しです」

年に2回の『〜感謝祭』だけではない。現在は、『人生最高レストラン』（TBS系）の"女将"や、『ぽかぽか』（フジテレビ系）の木曜レギュラー、隔週でヒナ壇に座る『ホンマでっか!?TV』（同）、通販番組『ワカコさんとマサルくんのお宅は買わないの？？』（テレビ朝日系）などのレギュラー以外に、彼女のトーク力を必要とする"バラエティ班"の演出家からのオファーが絶えない状態だ。

「今、仕事があるのは奇跡」と謙遜する島崎だが、共演経験が複数回ある筆者にはその理由がよくわかる。

ヒナ壇で芸人よりも大きな声を出してリアクションをしたり、気の利いたツッコミを入れたり、トークが盛り上がると最初に笑い出して、一人最後まで笑い続けているのが島崎。いわゆる"裏回し"もできれば、バラエティ慣れしていない新人や女性アイドルらをフォローしたり、オイシー場面を積極的に作ったりしてくれるのが島崎なのである。因って、スタッフもMCも「和歌ちゃんが居ると安心」となる。

番組中、言動が少々行き過ぎてしまったときにはVTR中やCM中に「さっきは、ごめんなさいね」「大丈夫でしたか？」といった一言を怠らないし、その場に居ない人のエピソードで盛り上がった際には、後日、その人の楽屋を訪ねて報告と挨拶をする"気遣いの人"でもあるのだ。

有望株として認めている"あのちゃん"

そんな島崎が"有望株"として認めている若手について聞いてみた。

「私は元々『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が大好きでずっと見ていて、面白い子がいるもんだなと思っていたんです。それが初めて『〜感謝祭』に出てくれたとき、終了後、私がMC台で資料とか台本の片付けをしていたら、『和歌子さん、長時間お疲れ様でした。ありがとうございました』って言いに来てくれて……、驚きました。年齢がここまで離れている私をわざわざ労ってくれるなんて、なかなかできないと思うんですよ。いい子だな〜って……。この間、初めて飲みに行ってきました。改めて話してみると頭のいい子でした。人をよく見ているし、色々なことがわかっている子でしたね」

もう一人、島崎が挙げたのはヒコロヒーの名前だった。

「ありがたいことに、すごく慕ってくれるし、私のことを『芸能界で一番憧れる先輩』と言ってくれるんです。私、芸人じゃないんだけどって思わずツッコミました（笑い）。

でも、こうして若い子たちと関われるのは嬉しいですね。私はまだガラケーでLINEとかもやっていないんで、電話番号を書いて渡しているんですが、若い子からすると連絡の仕方が面倒くさいみたいですね。だけど、こうして慕ってくれる子たちに教えるって言ったらおこがましいですけれど、道しるべとして誤った道に行かないようにしてあげないとなって思いますね。やっぱりこの世界は自分一人でやっていけないですから」

お酒好きとしても知られる島崎だが、「私、飲んでいてもシラフでも永遠に起きていられるんですよ（笑い）。さすがに年齢的なこともあって、そんなに無茶はしていませんよ。でも、今ってどこへ行ってもQRコードでのオーダーでしょ？ 出来ないですよ、お願いだから紙のメニューを持って来てって思います。だってサラダが3つも出てきちゃったりするんですから（爆笑）。コロナ禍以降は"一人飲み"も多いんですよ。推し活とか結婚とかも、そんなにいいもんだと思えなくて……（笑）。普段は番組で芸人ばかりに囲まれている私が年に2回だけイケメンと会える『〜感謝祭』だけが"お楽しみ"かもしれません」

『オールスター感謝祭’25秋』での島崎和歌子の仕切りとトークに期待したい。

取材・文／山田美保子

【プロフィール】

島崎和歌子（しまざき・わかこ）／1973年3月2日生まれ、高知県出身。1989年に『弱っちゃうんだ』で歌手デビュー。1991年に放送開始した『オールスター感謝祭』の総合司会に抜擢されると、バラエティ番組を中心に活躍。

※週刊ポスト2025年10月10日号