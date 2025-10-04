夕方の報道番組「news every.」（日本テレビ）での奈良公園シカ報道をめぐり、番組公式ホームページで「誹謗中傷や迷惑行為等を行うことは、厳に慎んでいただきたくお願い申し上げます」と声明を発表する異例の事態が起きている。これまでも何回か、報道内容が炎上してきたことはあったが、今回の事例は少し質が違ってきたように思うと報道に関わる人たちは言う。ライターの宮添優氏が、現役のテレビ局報道スタッフたちが、何を警戒しているのかについてレポートする。

「奈良のシカ」に関する報道を巡って、個人情報が詮索され、関係者が誹謗中傷されたり、陰謀論めいた誤情報がSNS上を飛び交う事態になっている。民放キー局記者が解説する。

「日テレ系のニュース番組で、奈良公園内に生息する鹿に外国人が危害を加えているのか、検証するVTRが流れました。園内のガイド女性や近隣の飲食店で働く男性が登場し、そのようなシーンを”見たことがない”と答えたのに対し、これはテレビの”やらせ”ではないのかという指摘がSNS上で相次ぎました」（民放キー局デスク）

数年前のマンション火災がニュースとして報じられたとき、ネットで流布された荒唐無稽な”やらせ”疑惑が浮上した。その疑惑は否定されたはずなのに、やらせは存在し今も続いていると掘り起こされたのだ。

「何年も前、マンション火災を伝えるニュースに住人として某局の記者が出演したことがありました。実際にマンション住人だったからインタビューされたのですが、放送の一部を切り取ってニュースの”やらせ要員”と決めつけた投稿がSNSで拡散された。のちに言いがかりだという認識が広まり沈静化したのですが、今回のガイド女性が、その記者に似ているというデタラメな指摘が拡散し、またもやらせ要員が利用されたと根拠のない噂となって広がった。その後、ニュース映像に登場した人たちのSNSが特定されたり、関係先店舗のネット上の口コミサイトが荒らされるなどの個人攻撃が続いています」（民放キー局デスク）

そして「奈良公園の鹿を守る」と宣言し独自の活動を行ってきた元迷惑系ユーチューバーで現在は奈良市議のへずまりゅう氏が、「偏向報道」という言葉を添えて「ガイド10年の表記については間違いで取材に応じた女性は2年間人力車のお仕事をされております」と投稿したことで、事態はさらに混乱が深まり悪化した。別のネットインフルエンサーが証拠とともに、女性のガイド歴が10年に及ぶのは真実だと指摘するが、炎上を続けたい人たちは嘘だと決めつけるか、無視するような態度を貫いている。

「SNSだけが悪いのか」

そもそも、奈良公園の鹿についてニュースとして取り上げるきっかけとなったのは、自民党総裁戦に出馬した高市早苗氏が、公園内で外国人が鹿に危害を加えている、そうした情報を確認したという趣旨の発言を行ったことだ。調査結果を添えるでもなく発言したことに対して「差別ではないか」と批判の声が上がり、テレビ局としては、高市発言が正しいのかを検証する目的があったようだ。

実際、奈良公園内で「外国人」がシカへ危害を加える事例はあるのか。

「奈良公園内で外国人観光客がシカに噛まれる被害は、すでに何年も前に新聞などが報じていましたし、そういった事実は確かにある。ただ、今回の放送でインタビューに答えた二人の市民は、特にそう言った光景は見たことがなかった、と答えたに過ぎない。当然、報道する側としても、両論併記の原則があるので目撃情報も探すなど、もっと配慮があるべきだったと感じます。その後、当該部分のみを切り取りした動画をネットに投稿して、火に油を注ぐ事態になっていました」（キー局デスク）

近年、奈良県が熱心に取り組んでいるのが、奈良のシカとの「人身事故対策」だ。人間に訓練されたペットではなく野生動物である奈良のシカと、増加する観光客との共生関係が崩れつつあり、噛まれたり叩かれるなどの人身事故が増加、シカへの正しい接し方を日本語だけでなく外国語でも呼びかけている。それでも人身事故はゼロにはなっていないので、角で突くシカに対して押す、蹴るといった応じ方をする観光客はいるだろう。だが、現在、SNSで広く共有されている動画が奈良公園で起きた外国人観光客とシカとの事故なのかどうか、確認はとりきれていない。

ところが、自分のタイムラインに流れてきた動画を見て、添えられているコメントが事実なのか確かめることもなく反射的に怒るユーザーによって、事態の混乱はすすむ。

SNS上には、真偽は不明ながらも、ニュースのインタビュー取材に協力した人物が大変に落ち込んでいる、と関係者を名乗るユーザーの投稿がある。ところが、静かに過ごさせてほしいという文面とは逆に、その投稿を利用して騒ぎ立てるユーザーが次々とあらわれているのが現実だ。

さらに、日テレが後に出した「声明」についても「SNSだけが悪いのか」とか「浅い取材のせいだとは思わないのか」といった趣旨の声が噴出している。

街録を断られることが増えている

現在の事態に、特にテレビ報道の現場では強い懸念の声が上がっている。別の民放局のニュース番組ディレクターが実情を明かす。

「我々がSNS上でマスゴミと言われていることは知っていますが、特にこの数年、偏向報道されるから嫌だと断られたり、渡した名刺を晒されたりすることも増えた」（ニュース番組ディレクター）

実際に現場に出ても、市民の声を取材できない機会が急増しているという。

「夕方の情報番組向けの、例えば銀座や有楽町などでの街頭インタビュー（街録）ですら、テレビは嫌、協力しないという方が増えました。意見が二分されるネタ、それぞれ大声で主張し合う勢力が存在するようなネタで、SNS上で過度に注目されるようなテーマを扱う場合は、特に取材を慎重に行い、もっと丁寧に構成されるべきだった。現地の声を教えてくれた善意の協力者に対して人権侵害と言えるような被害が出ている以上、同じマスコミとしては申し訳ないという他ない」（ニュース番組ディレクター）

もちろん、捏造報道はありえない。だが、今回のように現地の声を複数、取材しても、気に入らないと考える人たちによる理不尽な大声で「炎上」させられてしまうことがある。だが、そのために過度に萎縮したり、取材に基づいた事実であっても、ハレーションを気にしてマスコミが報じない、ということが常態化することのほうが深刻な事態を招くことになる。SNSでの炎上を敬遠するために何もしないことを選んでしまったら、その被害は直接、私たち市民に及ぶことも忘れてはならない。