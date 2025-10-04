埼玉・与野に「日本初のタワマン」があった…！築50年「与野ハウス」の住民が明かす、「勝ち組富裕層」だらけの豪華生活

「日本初のタワマン」は意外にも埼玉県にある。JR埼京線・北与野駅の目の前に建つ「与野ハウス」。4棟の居住棟で構成される総戸数463戸の大規模物件で、開放的な敷地の一角に建つ21階建てのタワーは「元祖タワマン」と呼ばれている。

修繕費用不足などによって「タワマンは廃墟になる」とも言われているが、はたして「日本初のタワマン」は現在、どんな状況なのか。1976年の竣工から半世紀、日本のタワマンの歴史を切り開いた物件を訪れた――。

ドライバーが見上げて追突事故が多発

戦後生まれが人口の半数を超え、ロッキード事件で政治不信が広がった1976年（昭和51年）。のどかな風景が広がる埼玉県与野市（現在はさいたま市中央区）に天高くそびえる高層マンションが誕生した。

21階建て、高さ66メートル。法的な定義はないが、一般的に、高さ60メートルを超える、20階建て以上の高層マンションをタワマンと呼ぶ。「与野ハウス」はこの基準を日本で初めて満たした物件だった。

「ドライバーが思わず見上げてしまうので、マンションの目の前を走る国道17号では追突事故が多発しました」

こう振り返るのは、竣工時から「与野ハウス」のテナントエリアで生花店を営む店主だ。

「当時はまだ北与野駅もなく、最寄りだった京浜東北線の与野駅までは徒歩で15分ほどかかりました。周囲にあるのは戸建てと工場だけ。夜には約2km離れた大宮駅の構内放送やカエルの鳴き声が聞こえるほど。そんな場所に、突如として巨大な建築物が現れたのです」

与野ハウスが建ったのは、ひも製造や化学繊維を扱う松本産業という企業の工場跡地。当時は1971年開業の京王プラザホテルなど都心部の高層建築が社会的に注目され始めた頃。そのインパクトは絶大だったという。

住友不動産が描いた未来の街

与野ハウスは、住友不動産が威信をかけて手掛けた一大プロジェクトだった。

「当初は『住友与野ハウス』と呼ぶ人もいました。物件の分譲時から住友不動産の販売担当者は『将来的にはもっと近い場所に駅ができますから』と説明していて、その設計図も見せてもらいました。

私の実家は与野。うちは代々花屋で、当時は浅草で店舗を営んでいましたが、『巨大マンションの下で店を営業するのは面白いし、将来性もあるだろう』と期待して、店舗を構えることを決断しました」（同前）

住友不動産の担当者の言葉通り、1985年に埼京線の交通と同時に北与野駅が開業。2000年には徒歩圏内にさいたま新都心が街びらきし、いまでは新しいタワマンが何棟も建ち並ぶ、近代的な街並みに変貌を遂げた。すべては大手ディベロッパーの描いた計画通りだった。

「勝ち組」の象徴

高層階からの眺望と贅を凝らした建物は、瞬く間に「勝ち組」の象徴となった。やはり竣工時から入居する住民Aさんはこう明かす。

「主人が高いところが好きで1号棟の高層階の部屋を購入しました。屋上から見た富士山の見事な眺望は鮮明に覚えています。無駄こそ贅沢と言いますが、デザインや建築もコストをかけた贅沢な作りで、あの時代だからこそ、作れた建物だったと思います」

池を配した庭園や児童公園もある緑豊かな敷地に4つの棟が配置され、各棟は2階部分に当たる人工地盤でつながっている。4つの棟それぞれの高さが異なるのは日照権の問題をクリアするためだ。低層フロアには、スーパー、郵便局、クリニック、飲食店、さらには幼稚園まで揃い、ひとつの街として完結していた。

「当初の店舗構成は住友不動産側がコンサルティングに入り、どこにどの店舗が入るかまで決められていました。うちは通りに面した場所を希望しましたが、そこには開業間もないモスバーガーが入りました。

うちの向かいには高級寿司で知られる銀座福助さんが入っていました。さらにイタリアン料理店、美容室や床屋、クリーニング屋、薬局、酒屋もありました。生活に必要な機能をすべて敷地内に揃えるという住友不動産の強い意志を感じました」（生花店の店主）

事実上の「億ション」

そのステータスを象徴するのが、当時の入居者たちだ。医師、弁護士、大学教授、大企業の社長、大手広告代理店の社員といった富裕層がこぞって入居し、朝は迎えの黒塗りの車が列をなした。分譲価格も破格で、「最上階の最も広い住戸は6000万円近くだった。現在の貨幣価値に換算すれば、1億円を超えるのではないか。当時は入居審査が非常に厳しく、誰でも住めるわけではなかった」（同前）という。

住民間のコミュニティも強固だった。

「昔から住む方は皆さん、お友達です。各世帯の奥さまの名前と電話番号が記された名簿があり、婦人会の集まりも活発でした。2階のコミュニティスペースで開催される夏祭りは大変な盛り上がりでしたよ」（住民Aさん）

その存在は地域のランドマークとなり、「一時は北与野駅と2階の広場をつなぐコンコースをつくるという案も出たほど。『与野ハウスまで』と言えばタクシー運転手もすぐにわかってくれる。一種のブランドでした」（生花店の店主）という。

しかし、その栄光から半世紀、日本のタワマンの歴史を切り開いた元祖タワマンは深刻な課題に直面している――。住民のBさんはこう漏らす。

「建物の老朽化と住民の高齢化は深刻です。最終的な解決策は建て替えであり、私自身も建て替えを望んでいますが、この議論はまったく進んでいません。まるで出口が見えない状況です」

後編記事『【日本初のタワマン】埼玉「与野ハウス」、築50年でヒビだらけでも「建て替え」ができない「地獄のような現状」』では、竣工から半世紀が経過した与野ハウスの現在の姿と、すべてのタワマンがやがて直画するだろう出口なき課題に迫る。

