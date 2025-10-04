自宅で家族を看取る。それを実践したのが漫画家の倉田真由美氏（54）だ。夫・叶井俊太郎氏（享年56）はがん闘病の末、在宅療養を選択。最期の日まで妻として懸命に支えた日々を振り返った。

【写真】最後まで仕事を続けた叶井俊太郎氏

叶井氏をすい臓がんで亡くして1年7か月あまり。妻で漫画家の倉田真由美氏が語る。

「夫のことで流した涙の数はこれまでの人生で流した涙の数を超えています。今でも喪失感が大きく思い出して泣いてしまいますが、高校生になった娘が夫に似て、私のようにメソメソしないことがありがたいです」（倉田氏・以下同）

黄疸の症状が出た叶井氏が病院を受診したのは2022年6月。だが最初と2軒目の病院では原因がわからず、3軒目の国立病院ですい臓がんと診断され、「持って半年、長くて1年」と余命宣告された。

「別の見解を求めて複数の病院を回っても診断結果は変わらず、『痛いのは嫌、食べたいものを食べる』が信条の夫は抗がん剤などの標準治療を受けず、がんと生きることを決意しました」

対症療法の手術を何度も受け、病院と自宅を行き来して仕事を続けていた2023年8月、叶井氏は胆管のステント手術で入院した。この入院が夫を変えたと倉田氏は語る。

「手術がうまくいかず、ものすごい激痛に襲われた夫が『今から飛び降りる』と自殺を仄めかしたこともありました。彼は病院がとことん嫌になり、『もう入院したくない、家に帰りたい』と言い始めました」

退院後のある夜、自宅でくつろぐ叶井氏がポツリとこう言った。

「俺、ここで死にたい。だめ？」

倉田氏が振り返る。

「最初の頃は"最期はホスピス"と考えていたけど、病院での辛そうな夫を見たあとは、"自宅で看取る"という意識になっていました」

がんはある程度死期を予測できる。叶井氏は自宅で腹水を抜くなどの処置を続けながら、妻と一緒に映画を見るなどの日常を過ごした。

一般的に在宅療養は苦労が多い印象があるが、自宅での闘病を支えた倉田氏はこう語る。

「がんはすぐ亡くなる病気ではなく、夫は死の直前まで普通の暮らしをしていました。私も四六時中寄り添うことなく仕事を続けて、夫のために何かを犠牲にすることはなかった。お互いに好きなように生きていました。やりたいことを我慢するとしんどくなるから、在宅介護において家族は自分を犠牲にしないことが大切だと思います」

2024年2月、容体が悪化し、主治医に訪問医を紹介してもらい自宅で最期を迎える在宅緩和ケアを始めたが、10日後に叶井氏は息を引き取った。

望まない延命治療を避けるため容体が急変しても救急車は呼ばないと夫婦で決めており、死に際は訪問医に委ねたが、それでもあまりに急な別れだったと倉田氏は語る。

「この間も夫はずっと自分でトイレに行ってシャワーを浴び、動けなくなったのは最後だけ。前日も普通に暮らしていたから、まさかその日に死ぬとは思いませんでした」

動画を撮ればよかった

叶井氏と二人三脚で過ごした1年9か月を書籍『夫が「家で死ぬ」と決めた日 すい臓がんで「余命6か月」の夫を自宅で看取るまで』にまとめた倉田氏が改めて振り返る。

「家で死ぬという選択は大変でも怖くもありませんでした。寝たきりになった場合のシミュレーションもしたけど必要なく、痛みを抑える医療用麻薬も簡単に使えました。彼が食べたいものや欲しがるものをすぐ準備してあげられるのも在宅のメリットでした」

ただし在宅看取りはいいことばかりではなく、つらい面もあるという。

「病気で弱って段々と彼らしさがなくなるのを見るのはつらい。それまで乗れていた自転車に乗れず、転んでしまった時の彼の驚いた表情。あれは今も忘れられません。

前もって死の準備ができるから『がんでよかった』と言っていたけど、看取る家族はつらいことも多く、本当にがんがよかったのか、まだ答えが見つかりません」

希望通り自宅で看取ったものの、時間が経つにつれ、後悔も募る。

「一番思うのは、もっと動画を撮ればよかったということ。あるのは娘の動画ばかりで、娘の撮影をする際は夫に『邪魔だからどいて』と頼むような扱いでした（笑）他にも"ああすればよかった"と心残りがあります」

夫の死後、最も準備不足と不満を感じたのは「葬儀」と振り返る。

「私は何も決められず妹らに葬儀社の手配を頼みましたが、オプションが積み重なって最初の見積もりは780万円でした。さすがに値下げ交渉をしましたが、それでも500万円ほどかかった。夫は映画が仕事だったので参列者にポップコーンをふるまったら11万円。葬儀の予算は最初に決めておくべきと思いました」

人生の最期をどう迎えるかは個人の価値観に関わる。夫の死を経験した倉田氏は、「大切なのは本人の意思」と語る。

「最期をどうやって過ごすかは医師でも家族でもなく本人の問題です。在宅、病院、ホスピスなどありますが、周囲は本人の選択を最優先にしてあげてほしい。そのうえで、自宅で死にたい人には在宅緩和ケアという選択肢があることを多くの人に知ってもらいたいです」

悲しみと悔いは絶えない。だが夫の願いを叶えられたことは倉田氏の救いになっているという。

※週刊ポスト2025年10月10日号