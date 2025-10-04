紀子様は初孫に会えるか…！「発表文章」に隠された娘・眞子さんへの「強烈メッセージ」

皇族の私的旅行は難しくないが……

〈眞子たちは、遠く離れて海外に暮らしています。孫が少しずつ遠出できるようになり、旅行をすることに慣れてから、よいタイミングで日本を訪れてくれたらと思っています。そしていつか、木香薔薇のアーチがある庭を一緒にゆっくりと歩いたり、ピクニックをしたりするのはどうかしらと思いをめぐらしています〉

これは、2025年9月11日に59歳の誕生日を迎えた秋篠宮妃・紀子さまが記者からの質問に答えた際の文章だ。

今年の春、第一子が誕生した秋篠宮家・長女の小室眞子さん。しかし、結婚を巡る一連の騒動から秋篠宮夫妻との溝は埋まらず、紀子さまは待望の初孫とまだ対面できていない。おまけに眞子さん一家が暮らすのは海を隔てたアメリカ。会いに行きたくても簡単に渡米することはできない。紀子さまが発表された文章は、「訪ねてきてほしい」という帰国への思いを込めた内容とも受け取れる。

皇族が私的に海外旅行することは不可能ではない。ただ、“眞子さまに会いにいく”という理由で秋篠宮ご夫妻や佳子さま、悠仁さまが渡米するのは難しい。

その理由について皇室事情に詳しい名古屋大学の河西秀哉准教授はこう説明する。

「皇族方には“私的旅行”というものがあります。ただし、その定義は非常に難しく “公務の入らない旅行”と言ったらいいでしょうか。ただ、どこまでが私的なのか、公なのか、その線引きも曖昧です」

「孫に会うため」の渡米は難しい

秋篠宮家では、2019年にご夫妻と悠仁さまがブータンを訪問された。当時中学1年生だった悠仁さまの夏休みを利用したもので、ブータンの王室からの招待を受けて実現した私的旅行だった。現地の自然や文化に触れる時間を過ごす一方で、ワンチュク国王への表敬訪問や青年海外協力隊隊員らとの懇談も行い、完全なプライベートとはいえなかった。

また、秋篠宮さま自身も畜産学における学術研究のため2025年春にタイを私的に訪れた。このとき、ナレースワン大学から畜産学の名誉学位を授与されている。

国内でも2023年に秋篠宮さまと悠仁さまが九州を訪問され、2025年2月には悠仁さま単独で京都・舞鶴引揚記念館を訪問されている。

いずれも“私的旅行”とされているが、宮内庁が事前・事後に発表し、現地で記者の取材を受けることもある。“私的な旅行”ではあるのかもしれないが、私たちの考えるプライベートな旅行とは程遠い時間を過ごされている。

「悠仁さまがまだ小さかったころ、紀子さまは家族旅行として私的なご旅行をされることもありました。

ただ、現在の秋篠宮家で完全にプライベートな旅行をするのは難しい。極秘で海外渡航を実現することは、さらにできないでしょう。秋篠宮さまが皇嗣になったことでの警備の問題が大きいのです」（前出・河西准教授）

皇族方の中には、私的な海外旅行がSNSなどでのちに判明するケースもある。ただ、それは皇位継承順位から遠い方に限られる。天皇家や秋篠宮家のように皇位継承に直結する立場で、極秘で海外に渡航しようものなら判明後に大騒ぎになる。

とりわけ眞子さんの結婚を巡る混乱を踏まえれば、紀子さまが孫に会いに渡米することは一層難しい。

「ただ、法的に制限されているわけではありません。なので、やろうとすれば可能ですが、国民感情を考えれば難しい。お立場ばかりではなく、渡航のために使われる税金の問題があります」（同前）

費用は税金、外交問題にも発展

たとえ秋篠宮家の予算から費用を出すとしてもその原資は税金。物価高や生活苦が続く中で皇族が“孫に会いに多額の税金を使った”となれば、国民の反感を招きかねない。

そのため、紀子さまもお誕生日の文章の中で「自分たちが会いに行く」のではなくて、「会いに来てほしい」という言葉を使われたのだろう。

再会の可能性として、公務でほかの国に訪問される途中にアメリカに立ち寄る方法が考えられる。

2025年6月、佳子さまがブラジルに訪問された際、アメリカに立ち寄られた例がある。そこで「眞子さんと会うのではないか」と話題になった。

しかし、前出・河西准教授はこの再会について次のような懸念を示す。

「公務の途中で立ち寄ったとしても、眞子さんに会うために『アメリカを利用している』と捉えられかねません。また、経由地での再会ばかりではなく、ほかの国で再会もできます。『眞子さんに会う』と公にはせず、私的に海外旅行に行き、偶然再会を装うことも理論上は可能です。ただ、そうなると相手国を利用しているとみなされ、外交問題にも発展しかねません」

そのため、どうしても眞子さんと孫に会いたければ批判を覚悟で渡米するしかないという見方もある。

「行くなら行く、と明確に発表するしかありません。ただ、それは国民感情を強く刺激するリスクを伴いますが…」（前出・河西准教授）

悠仁さまは友人と海外旅行もできない

そもそも皇族の海外渡航には厳しい制約と国民感情が常につきまとう。私的に訪問する場合であっても、基本的には相手国から招待されるなど、何らかの理由があるケースがほとんどだ。かつて雅子さまが療養中にオランダ王室の招待でご一家で訪問したことがあったが、この時でさえ強い批判を浴びた。

「秋篠宮さまも今年、タイを私的に旅行されました。ですが、それはタイの国立大学で名誉博士号を受けるという理由からのご旅行でした。

もし、そこで眞子さんと会っていたら、大騒ぎになっていたことでしょう。日本だけではなく、相手国にも迷惑をかけることにもなります。

日本以外での再会として考えられる方法は、どこかの王族らが気を利かせ、秋篠宮ご夫妻と眞子さんを招待することでしょう。そうでもしない限り、海外で会うことは難しいでしょうね」（同前）

秋篠宮ご夫妻だけでなく、弟である悠仁さまも、眞子さんの子供に会うのは難しいという。将来の天皇である悠仁さまの場合は、たとえ私的であっても、海外訪問については制限が多いからだ。

「皇位継承順位二位の悠仁さまが大学の友人と海外旅行することも難しいでしょう。国内ならまだしも海外では警備の問題などで相手国に迷惑をかけることになります。

夏休みなどを利用して単身で渡米し、眞子さんに会いに行くことも制限される」（同前）

一部報道では「年末に小室夫妻が帰国するのではないか」との見方もあるが……。紀子さまが待望の初孫と対面する日は、果たしていつになるのだろうか。

