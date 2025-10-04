¾åµé¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö100ÀÚ¤ê¤Î¤¿¤á¤Î7¤Ä¤ÎÎý½¬¡×¡ª
ÀèÆü¡¢¥´¥ë¥Õ½é¿´¼Ô¤Ë¡Ö100¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤òÎý½¬¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤µ¤¨½ÐÍè¤ì¤Ð100¤ÏÀÚ¤ì¤ë¡ª¤È»×¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤â¡¢Îý½¬¾ì¤ä²È¤Ê¤É¤Ç¤¹¤°¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£100ÀÚ¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤è¤ê¤â¥ß¥¹¤Î³ÎÎ¨¤äÅÙ¹ç¤¤¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡ª
①Àµ¤·¤¤¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È
ÌÜÉ¸¤ò·è¤á¡¢¡ÖÎ¾Â¤Î¤Ä¤ÞÀè¤ò·ë¤ó¤À¥é¥¤¥ó¡×¡¢¡ÖÎ¾¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¡×¤Î2¤Ä¤òÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¯¹½¤¨¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾åÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤éÎý½¬¾ì¤Çµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¹½¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤â1ÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¹½¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤±¤ì¤ÐÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯Îý½¬¤·¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¥³ー¥¹¤Ç½ÐÍè¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î70%¤¯¤é¤¤¤Ï¡É¹½¤¨¡É¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£Àµ³Î¤Ë¹½¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿Í¤Ï¡ÖÎ¾¸Ô´ØÀá¤Î¥é¥¤¥ó¡×¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
②Îý½¬¾ì¤ÎÉý¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È
¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥³ー¥¹Æâ¤ËÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬1ÈÖÂçÀÚ¡£ ¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¶¹¤¯¸«¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥Õ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿¥Ûー¥ëÁ´ÂÎ¤Î²£Éý¤Ç¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ëÎý½¬¾ì¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨µå¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢Îý½¬¾ì¤Çº¸±¦¤Î¥Í¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÃÏÌÌ¤ËÍî²¼¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¸þÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¡£Èôµ÷Î¥¤âÃËÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð200¥äー¥É¡¢½÷À¤Ç¤¢¤ì¤Ð150¥äー¥É¤¯¤é¤¤Èô¤Ù¤Ð100ÀÚ¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï½½Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï10²óÃæ5²óÈô¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï7²ó¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£1Æü¤Ë¿ô²ó¡¢ÃÓ¤äO.B.¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤â100ÀÚ¤ê¤Ë¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥·¥Ó¥¢¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µöÍÆÈÏ°Ï¤Ë¹â³ÎÎ¨¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
③150¥äー¥É¤¯¤é¤¤Á°¤ËÈô¤ÖFW¤«UT
PAR5¤Î¥»¥«¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¥°¥êー¥ó¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥´¥í¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é150¥äー¥ÉÁ°¤ËÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥À¥Õ¤ê¤Ï¶ØÊª¡£Îý½¬¾ì¤Ç¥È¥Ã¥×¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Ä¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³ー¥¹Æâ¤Ç¤Ïµ÷Î¥¤ò²Ô¤²¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥ß¥¹¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥À¥Õ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¥È¥Ã¥×¤Ï¾åÅù¡ª¡×¤È»×¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æñ¤·¤¤3W¤è¤ê¤â¡¢5W¤ä3UT¤Ê¤É¡¢°ÂÄê¤·¤Æ150¥äー¥É¤¯¤é¤¤Èô¤Ð¤»¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³ー¥¹Æâ¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç³Î¼Â¤Ë»Ä¤êµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë°Õ¼±¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
④¥Ð¥ó¥«ー¤«¤é¤Ï1²ó¤ÇÃ¦½Ð¤ò¿´¤¬¤±¤ë
¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¼«ÂÎ¤ÎÎý½¬¤âÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Û¤É¥Ô¥ó¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£ËÜÅö¤Ë¶ì¼ê¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥¢¥´¤ÎÄã¤¤Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤ÆÂÇ¤Ä¤Ù¤¤Ç¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1ÅÙ¸å¤í¤Ø½Ð¤¹ÁªÂò»è¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£¡Ö¥°¥êー¥ó¼þ¤ê¤Ï¥Ô¥ó¤òÁÀ¤¦¡×¢ª¡Ö1ÅÙ¤Ç¼Ç¤Î¾å¤ËÌá¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
⑤7»þ¢ª5»þ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á
ºÇ¾®¸Â¤Î¿¶¤êÉý¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤âÁÀ¤Ã¤Æ½ê¤Ë³Î¼Â¤ËÂÇ¤Æ¤ë¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÎý½¬¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥À¥Õ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ã¥ó¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢3~5¥áー¥È¥ëÀè¤Ë¥Üー¥ë¤¬¥Á¥ç¥³¤Ã¤ÈÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¤ÁÊý¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë»Ä¤êµ÷Î¥¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¯¥é¥Ö¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬¥ß¥¹¤ò¸º¤é¤¹¥³¥Ä¡£SW¡¢AW¡¢PW¡¢9ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÈÈÖ¼ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢10~30¥äー¥É¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¥ß¥¹¤òÈò¤±¤ë¥³¥Ä¤Ï¡Ö¿¶¤êÉý¤òÂç¤¤¯¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
⑥¥Ñ¥¿ー¥Þ¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤è¤¦
2¥áー¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Ñ¥¿ー¥Þ¥Ã¥È¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£¿§¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¥Þ¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥Ã¥×¤¬1¤Ä¤Ë¿¿¤óÃæ¤ËÄ¾Àþ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡¢ËèÆü10²óÏ¢Â³¤ÇÆþ¤ë¤Þ¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤òÆü²Ý¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é20¡¢30¤È¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¹½¤¨¤Æ¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¾å¤²¤Æ¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°ÂÇ¤Ä¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¡É´·¤ì¤ë¡É¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¿ー¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ôー¥É¤¬ÃÙ¤¤¤¿¤á¡¢ÂÎ¤¬´·¤ì¤ë¤È¥ß¥¹¤Ë¤âµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Éµ¤¤¬¤Ä¤¯¡É¤³¤È¤¬¡¢18¥Ûー¥ë30～40¥Ñ¥Ã¥ÈÂÇ¤Ä¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¹¥³¥¢¤òÈôÌöÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Þ¤¹¡£5ÂÇ¤¯¤é¤¤´ÊÃ±¤Ë½Ì¤Þ¤ë¤Î¤Ç½¬´·¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
⑦ÎÓ¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¥·¥ç¥Ã¥È
ÎÓ¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ä7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ê¤É¤ÇÄã¤¤µå¤òÂÇ¤ÄÎý½¬¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö½Ð¤À¤·¤Î20¥äー¥É¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤Ù¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤ÏÂ¿¾¯µå¤¬º¸±¦¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆOK¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢µå¤Î¹â¤µ¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÎÓ¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¿ÈÄ¹¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¹â¤¯¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£100ÀÚ¤ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ1Æü¤Ë¿ô²óÎÓ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¥·¥ç¥Ã¥È¤òÎý½¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ª¡¡¤È»×¤¦¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï1²ó¤Ç¥³ー¥¹Æâ¤Ëµå¤òÌá¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¾åµé¼Ô¤È½éµé¼Ô¤Î1ÈÖº¹¤¬½Ð¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¸å¤ÎÂÐ½è¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¤òËÉ¤°¤è¤ê¤â¡¢½ý¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤ª¤µ¤¨¤ë¡£¤³¤Î°Õ¼±¤¬100ÀÚ¤ê¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢Ã¯¤â¤¬ºÇ½é¤ËÌÜ»Ø¤¹100ÀÚ¤ê¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç½½Ê¬¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ê¤Ã¤¿Îý½¬¤Ç¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¤¿¤¿¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÀº¿ÀÅª¤Ë°ÂÄê¤·¡¢¤½¤ì¤¬18¥Ûー¥ë½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Âç¤¤¯½Ì¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
²¬ÅÄ¹ëÂÀ
¡ü¤ª¤«¤À¡¦¤´¤¦¤¿¡¿1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£20ºÐ¤«¤é30ºÐ¤Þ¤Ç¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¥ß¥Ë¥Ä¥¢ー¤ÇÊ£¿ô²óÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È¤ä¥é¥¤¥¿ー¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë´Ø¤ï¤ë