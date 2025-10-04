最新のビジュアルアイデンティティ

10月3日、移転拡張した『ロールス・ロイス・モーター・カーズ大阪』（以下ロールス大阪）がメディア向けに初お披露目された。翌4日が正式オープンとなる。日本でのロールス・ロイスは新デザインショールームへの移行が続いており、このロールス大阪が最後となった。

移転先は大阪市の淀屋橋エリアで、近年ラグジュアリーブランドのショールーム誕生が相次いでいる地域。ロールス大阪を運営するコーンズ・モータースは、そもそも13年前にフェラーリのショールームを同地域でいち早くオープンさせていて、これで同社が大阪で販売する全ブランドのショールームが御堂筋沿いに揃った形となった。



ロールス・ロイス・モーター・カーズ大阪で日本初公開された『ファントム・シンティラ』。 平井大介

最新のビジュアルアイデンティティが取り入れられたロールス大阪のショールームは、ロールス・ロイスを象徴するパンテオン・グリルをモチーフとしたドアが備わり、その上部には全てのロールス・ロイスに装着される『スピリット・オブ・エクスタシー』が飾られている。

1階は車両4台が展示可能な広大なスペースで、2階はビスポークを行うスペース『アトリエ』、オブジェやアートワークが飾られるラウンジスペース『キャビネット・オブ・キュリオシティ』、そして顧客同士が交流を楽しめる場として利用可能な『スピークイージー・バー』で構成される。

この日は、今年100周年を迎えたロールス・ロイス・ファントムの世界限定10台の限定車（ロールスはプライベートコレクションと呼ぶ）『ファントム・シンティラ』が日本初公開となった。これは日本向けに販売されたもので、既にオーナーは決まっているが、このオープンに合わせて特別展示となった。

世界トップレベルであるという自負

コーンズ・モータースの代表取締役社長兼CEOである林誠吾氏はオープニングの挨拶で、コーンズがロールス・ロイスの輸入を始めた1964年から圧倒的に長い歴史を誇ることを強調。インポーターからディーラーに変わっても、その扱い量や経験が世界トップレベルであることに自信を見せていた。

また、ここがかつてない大きさのショールームであることを述べ、1階は天井が高くロールス・ロイスの大きなボディに負けないこと、2階はひと通りの施設が収まることという条件を兼ね備えた場所であることを説明していた。



ロールス・ロイスのパンテオン・グリルをモチーフとしたドアが出迎えてくれる。 平井大介

続いて登壇したのは、ロールス・ロイス・モーター・カーズの最高経営責任者であるクリス・ブラウンリッジ氏で、これが初来日となる。その挨拶の中で同氏はコーンズとロールスの長い歴史と関係性を称え、ショールームが「最高級のクライアントエキスペリエンスを提供し、ラグジュアリーに没入できる場所」であるとコメント。

ロールスの成功は、ディーラーの有能な人材や素晴らしいショールームのお陰であることも述べ、ロールス・ロイスは1台1台が顧客の着想を元に作ったビスポークであり、「実際に顧客体験を提供するのはディーラーの皆さま」と、こうしたショールームの重要性を強調していた。

また、ロールス・ロイス・モーター・カーズのアジア太平洋リージョナル・ディレクターであるアイリーン・ニッケイン氏は、「時間をかけてこの場所を選んだ」とコメント。大阪でのロールス・ロイス販売は著しい成長、業績を見せているそうで、コーンズとのゆるぎないパートナーシップに感謝を述べていた。

その後、ブラウンリッジ氏とニッケイン氏から林氏に、記念となるロールス・ロイス・スペクターのミニチュアカーが贈られた。

ロールス・ロイス販売が急成長

セレモニー後、短い時間ながら林氏にインタビューすることができた。

林氏によると、ここ5年くらいでロールス・ロイスの販売が急成長を見せているという。まずは東京での新車販売で火がつき、それに中古車販売が続いた。



左からロールス・ロイスのニッケイン氏、ブラウンリッジ氏、そしてコーンズ・モータースの林氏。 平井大介

そしてそれに引っ張られるかのように大阪の新車販売が「爆発的に伸びた」という。もちろん中古車販売も続き、「30年以上ロールス・ロイスの販売に携わってきて、当初は数えるほどしか売れませんでしたから、とても驚いています」と想像以上の勢いを感じている様子。

その要因については、ニュージェネレーション層からの支持が大きいという。若い世代や新規顧客が多く、例えばパーティイベントではひと昔の雰囲気とは違う種類の活気に溢れているという。

きっかけは明らかにSUVのカリナンが登場したことで、もちろん他のブランドに比べれば生産台数は限られるが、収益性などに手応えを感じている様子だった。なお、大阪の南港地域にサービスセンター新設と、東京では展開済みの車両預かりサービス『コーンズ・リザーブ大阪』の準備も進めているそうだ。

日本市場で各ラグジュアリーブランドが好調であることや、中心顧客が若い世代に移行しつつあることは理解していたつもりだが、その勢いを実感させるロールス大阪の移転拡張オープンであった。