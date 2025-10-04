アンテシュクレから新色登場♡心が上向きになる脇高ブラRPカラー

オカダヤが展開するランジェリーブランド「アンテシュクレ」から、人気シリーズ「脇高ブラpremium」に特別監修の新色RP（ローズピンク）が登場。国内最大級のサイズ展開に加え、バストサロンMEDELオーナー・Asami氏監修によるピンクは、女性らしさと内面の強さを象徴し、身につけることで前向きな気持ちを引き出すデザインです。

特別ピンクで心が上向きに♪

新色RPカラーは、女性ホルモンを活性化するとされるピンクを採用。癒しや愛情の象徴でもある色味で、柔らかさと内面の芯の強さを同時に表現しています。

バストサロンMEDELの監修により、見た目の美しさだけでなく、着用することで自分を優しく肯定できる心理的効果も狙った特別なカラーです。

脇高設計で一日中ホールド感をキープ

「脇高ブラpremium」は、脇高設計によりバストをしっかりキャッチし、崩れにくいホールド感を実現。

美しいデコルテラインを保ちながら、キャッチしたバストを逃さず、アンテシュクレ史上最高の美バストを演出します。

シックでレーシィなデザインと機能性を両立し、毎日のランジェリー選びに新しい彩りを添えます。

RPカラーは9月17日発売！価格もチェック

新色RPカラーは2025年9月17日より、アンテシュクレ実店舗および公式オンラインショップで発売。

ブラジャー（B～Hカップ、アンダー60～75）は4,620円（税込）、スタンダードショーツは1,430円（税込）、Tバックショーツ1,980円（税込）、サニタリーショーツ1,980円（税込）と手に取りやすい価格。

毎日を前向きに彩るアンテシュクレの新色

アンテシュクレの脇高ブラpremium新色RPカラーは、バストの美しさを引き立てるだけでなく、心まで上向きにする特別なピンク。

機能性とデザイン性を兼ね備え、国内最大級のサイズ展開で多くの女性にフィットします。自分を優しく肯定するきっかけとして、ぜひこの新色カラーでランジェリー選びを楽しんでください♡