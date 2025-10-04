「また飛ばしかよ」「フェイクニュースじゃないか」SNSで自分の記事が拡散されるたび、そうした言葉がぶつけられることがある。そう言われるのは慣れている。だからと言って、気にしていないわけじゃない。

先月20日。「奇跡の逆転Vへ 日本ハム・伊藤 プロ5年目で初の中4日で22日のロッテ戦先発へ」という見出しの記事を掲載した。当時残り10試合で首位ソフトバンクとは4・5ゲーム差。極めて厳しい状況だが、勝利を計算できるエースを1試合でも多く登板させ、逆転優勝を狙うという“禁じ手”のような作戦だった。

その情報を知った時は私も驚いた。無理せず中5日で登板すれば、翌週に控えた30日の敵地ソフトバンクとの直接対決に持ち込めると考えるのが一般的だったからだ。ただ、シーズン最終盤。ここが勝負どころであると見定め、本人と首脳陣が話し合った上で決定したと、複数の関係者への聞き込みで確証を得たことで、責任を持って「報道可能」と判断した。

当日は複数の社が「中5日」と報道し、「中4日」と報じたのは弊社のみ。異例の登板間隔だっただけに、多くの読者に「飛ばしだ」と呼ばれた。あるYouTuberには「あれは飛ばしですね」「絶対にないです」「あの記事はもう触れるのがバカバカしい」「過激なことを書いていれば、ファイターズファンが荒れてくれるだろう」とまで断じられたが、結果的に「中4日」が正解だった。

記者は決して「でたらめ」を書いているわけではない。裏取り（事実確認）は命だ。複数の情報源からの確認、信頼できる関係者との人間関係、過去の事例との照合など神経をすり減らして慎重に進める。1本の報道で信頼を失うこともある。本当は知っていても書かないことだってある。むしろ、誰にも伝えず自分の中でしまっておくことの方が多いかもしれない。

その一文の裏には何十時間もの取材、そして書くか書かないかの葛藤がある。紙面のスペースは小さかろうが、記事の重みは記者自身が一番分かっている。だからこそ「飛ばしだ」と断じる前に、少しだけその背景にある事情や葛藤を思い浮かべて欲しい。

記者という仕事は常に信頼との戦いだ。一度失った信頼を取り戻すのは、簡単ではない。だからこそ、「飛ばし」と言われないためにも、今日も徹底的に取材したい。（記者コラム・清藤 駿太）