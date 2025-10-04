＜速報＞ハワイで日本勢が首位を猛追 岩井明愛が2位、岩井千怜は3連続バーディ奪取
＜ロッテ選手権 3日目◇3日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞水曜日開幕の米国女子ツアーは第3ラウンドが進行中。日本勢7人が決勝に進出し、上位争いを繰り広げている。
〈写真〉双子だけど真逆！ 岩井姉妹のスイング比較
3打差2位から出た岩井明愛は1番、4番でバーディを奪取。2打差のトータル14アンダー・2位で首位を追いかけている。岩井千怜は3番から3連続バーディを奪い、トータル11アンダー・4位タイに浮上。畑岡奈紗は6番で初バーディを奪ってトータル10アンダー・7位、勝みなみはトータル9アンダー・10位タイにつけている。竹田麗央と山下美夢有はトータル6アンダー・26位、西村優菜は2つ伸ばしてトータル4アンダー・41位で前半インコースをプレー中。トータル16アンダー・単独首位にファン・ヨウミン（韓国）。2位に明愛、トータル13アンダー・3位にはジェシカ・ポーバスニック（米国）が続いている。
