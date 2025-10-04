NiziU¡¦MAYA¡¢³¨ËÜÀ©ºî¤Ë½éÄ©Àï¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡×
9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NiziU¤ÎMAYA¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬¡¢½é¤È¤Ê¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·³¨ËÜ¤ËÄ©Àï¡£MAYA¤µ¤ó¤¬ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¨ËÜ¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡Ù¡Ê12·î24ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ï¡¢°ìÉ¤¤Î¤Þ¤Ã¤·¤í¤ÊÄ³¤¬¡ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Î¿§¡É¤òÃµ¤·µá¤á¤Æ±©¤Ð¤¿¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÀ®Ä¹¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¢£NiziU¡¦MAYA¡Ö½é¤á¤Æ¤Î³¨ËÜÀ©ºî¤Çº£¤â¥É¥¥É¥¡×
MAYA¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤äÊª¸ì¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£
ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î³¨ËÜ¤Ï¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¡¢¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤â°ÊÁ°¡¢Åú¤¨¤Î¤Ê¤¤¡ÈÀµ²ò¡É¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡¢²¿¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä²ÈÂ²¡¢Í§Ã£¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ø°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î³¨ËÜ¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î³¨ËÜÀ©ºî¤Çº£¤â¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£