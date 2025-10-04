草剛（51）が3日、都内で、カンテレ・フジテレビ系の主演ドラマ「終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−」（13日スタート、月曜午後10時）の制作発表会に登壇した。

通算10度目となるカンテレ制作ドラマの出演で、今作は草演じる遺品整理人・鳥飼樹がさまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていくヒューマンドラマ。既婚者にひかれていく主人公の大人の恋も描かれる。

会見では要潤、風吹ジュン、中村雅俊ら豪華キャスト陣を見渡し「このメンバーの主演、すごいですね」と笑顔。撮影は和やかに進んだようで、キャスト陣は口をそろえて「草は明るい」「良い主役」と絶賛した。

共演の中村ゆりから「こんなに紳士でレディーファーストな方はいない」と明かされると「褒められちゃった〜」と恥ずかしそうに頭をかいた。続けて「細やかな気遣いができて、イタリア人か！」と絶賛されると、「イタリア〜ン、パスタ食べますか？」と冗談でかわしつつも、まんざらでもない表情を浮かべた。

作品については「悲しみの側には必ず誰かが優しさを生んでくれるというか、そういう気持ちが芽生えたドラマ」とPRした。