

母が遺した実家は、「異様なゴミ屋敷」になっていた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

買い物依存症だった母、自死した息子……遺品整理に直面した遺族が抱える、「遺されたモノを捨てられない」という問題。何から手をつけ、どこまで整理すればいいのか。

本連載では、さまざまな事情を抱え「ゴミ屋敷」となってしまった家に暮らす人たちの“孤独”と、片付けの先に見いだした“希望”に焦点をあてる。

YouTube「イーブイ片付けチャンネル」で多くの事例を配信するゴミ屋敷清掃・不用品回収の専門業者「イーブイ」（大阪府）代表の二見文直氏に、故人が遺したモノとの向き合い方を聞いた。

動画：新品まみれの70代母の家…退去まで残り数日で全処分

買い物依存症だった母の部屋

関西地方の郊外にあるごくありふれた団地。その1室が今回の現場だ。依頼者は、ここで1人暮らしをしていた母親を亡くした遺族である。

「今月中に退去したい」

退去期限が迫るなか、遺品整理を進めたいとの依頼だった。先に父が亡くなり、その後1人で暮らしていた母が亡くなった。母には買い物依存症の傾向があり、部屋はゴミ屋敷となっていた。

家は1人で暮らすには十分すぎるほどの広さがある間取りだ。しかし、玄関から続くどの部屋もモノであふれかえり、足の踏み場を探すのも困難な状態だった。



1人暮らしの家の中とは思えないほど、大量のモノであふれている（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

タンスや押し入れは服でいっぱいになり、収まりきらない衣類がハンガーに掛けられたまま、部屋の至るところに吊るされている。足元に散らばっているのは細々とした生活雑貨だ。

とりわけ目につくのは、開封されていない新品の化粧品。その多くは、2000円から3000円ほどで手に入るネット通販のものである。

未開封の洗剤や掃除用ブラシ、ウェットティッシュのストックもかなりの量で、食器や布団も1人暮らしに到底必要とは思えない数が積み上がっている。おそらく、家族で暮らしていた頃からモノが減らないまま母親が1人になり、さらに加速度的に増え続けていったのだろう。



押し入れの中には、布団以外にストック品がギチギチに詰められていた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



未開封の雑貨や化粧品が至るところに置かれている（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

不用品が「誰かの役に立つ」可能性に救われる

「高齢の方だと、以前に買っていたことを忘れて、また新しいものを買ってしまうことがあるんです。そうやって、だんだんと荷物が増えていく。あるいは、ストックがないと不安だという方も少なくありません」

現場を担当した「イーブイ」の二見文直氏がそう話す。依頼者によれば、必要なモノと不要なモノの仕分けはほとんど済んでいるという。貴重品や通帳・印鑑類など、ごく一部のものを除いて基本的にはすべて処分の方向だ。

「貴重品の捜索は行いますが、アルバムなどの写真類も不要とのことです。残すモノには事前に養生テープで印をつけているので、僕たちとしては作業しやすい現場ですね」（二見氏、以下同）

部屋の中だけでなく、ベランダにも古い物置や不用品が残されており、それらも回収対象となる。床に散らばったモノはさまざまな種類が混在しているため、貴重品を捨ててしまわないように仕分けを丁寧に進めていく。



床一面に散らばったモノやゴミを仕分けていく（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

大量の新品雑貨は、一見すると価値がありそうに思える。しかし、そのすべてがリサイクルやリユースに回せるわけではない。

「片付けの際に出た不用品は海外貿易へ出すことが多いのですが、新品だからといって、すべてが出せるわけではないんです。たとえばコンセントがついた電化製品などは規制があって出せません。そうしたものは、国内のリサイクルショップ向けの市場に段ボール箱ごとまとめて持っていき、福袋のような形で売るわけです。

ただ、売るといっても正直なところ、ゴミとして処分する費用を少しでも減らすためのものでしかありません。それでも、依頼者さんからすれば、『すべてゴミとして捨てられるよりは、誰かの役に立つ可能性があったほうが救われる』と言われることが多いです」



実家にある古い大型家具なども売れないものが多い（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

部屋の真ん中から片付けてはいけない

モノであふれかえった部屋を片付けるには、ただやみくもに手を動かせばいいというものではない。とくに足の踏み場もないような現場では、モチベーションを維持することが片付けをスムーズにする。

「そのためには、部屋の真ん中から手を付けないことです。一見、中心からどんどん片付けていくのが効率的に見えるかもしれませんが、実際にはモノやゴミを周囲に広げるだけで、片付いている実感が湧きにくいんです。僕らのようなプロでも、中途半端に真ん中から片付けていくと、モノが減っていく様子が目に見えないのでモチベーションが下がってしまうことがあります」



まずは端にあるものから片付けていき、導線を作ることがスムーズに進めるコツ（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



家族だけだったら途方に暮れてしまうような現場でも、手際よく片付けていくスタッフ（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

イーブイが心がけているのは、「作業場の確保」と「局所的な片付け」だ。今回の現場では、まず押し入れの中に入っている布団をすべて搬出し、空いたスペースをつくる。そこに空の段ボール箱を並べ、仕分けの拠点とする。そして、部屋の隅から少しずつ片付けていく。

そうすることで、「この一角は終わった」という達成感が得られ、次のエリアに進むモチベーションが湧いてくる。

買い物依存症の人がモノを減らす難しさ

なぜ、故人はこれほどまでにモノをため込んでしまったのか。単なる「もったいない」という気持ちだけでは、この物量は説明できない。



衣類も大量に買い込まれていた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

二見氏は、買い物依存症の人がモノを減らすのは極めて困難だと話す。

「おそらく、ご本人がモノを減らそうと思っても、難しかったのではないでしょうか。買い物依存の方にとって、『使うか、使わないか』という判断基準は意味を持ちません。買い物そのものが趣味になっているからです。『使うから買う』のではなく、『好きだから買う』ので、同じようなものがどんどん増えていってしまうんです」

たとえば、各部屋に同じ手鏡を置こうとしたり、ノベルティ欲しさに必要以上の化粧品を買ってしまったり、ECサイトで「あと何円で送料無料」という表示を見て、つい余計なものまでカートに入れてしまったりする。

また、シャンプーや洗剤のような消耗品は、「どうせいつか使うのだから」という大義のもと、大量に買いだめしてしまう。



キッチンも、調味料や便利グッズなど、つい大量のストック品をためてしまいがちな場所だ（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

買うことを抑制するのは難しい。ならば、増え続けるモノに「出口」（行き先）をつくってあげればいい。しかし、その出口を見つけるのもまた、簡単ではない。

誰かにあげる、というのは1つの手だが、広い人間関係がなければ成立しないし、相手の好みと合わなければただの迷惑になってしまう。フリマアプリで売る、という方法も実はハードルが高い。

「買い物依存症の傾向がある方は、モノではなく買うことそのものに重きを置くので、高価なブランド品よりも安価なファストファッションや雑貨に走ることが多い。すると、いざ売ろうと思っても、ほとんど値がつきません。リユースショップでは、『ユニクロやGUは引き取れません』といったように、ブランドによっては引き取りすらしてもらえないケースも多々あります」

買うのは簡単だが、手放すのは難しい。モノの入り口は広く、出口は狭いのだ。



片付けを進めるスタッフ。ようやく畳が見えてきた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



これだけモノがあれば、プロでさえも仕分けには骨を折る（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

遺された者が抱える葛藤

遺品整理の現場は、残された家族にとっても大きな負担となる。物理的な問題もさることながら、精神的な負担も計り知れない。

ある遺族は、自分たちで実家の片付けを始めたものの、すぐに限界を感じたという。

「実家が遠方で月に1回しか帰れなかったんです。最初は自分たちで片付けていたのですが、出てくるゴミ袋が200袋を超えたあたりで、とても手に負えないと悟りました。地域の粗大ゴミのルールも複雑で、一度に大量に出すこともできません。これはもうプロに頼むしかないと思いました」（ある遺品整理の依頼者）

住んでいる物件によっては、一度に大量のゴミを出すことができない。中には「1日あたり5袋まで」など、数が制限されていることもある。



持ち込んだ段ボールだけでなく、不用品として出た衣装ケースも仕分け用ボックスとして再利用（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

物理的な問題以上に深刻なのが、精神的な理由でモノが捨てられないケースだ。

かつてイーブイが作業を担当した現場に、シングルマザーと高校生の息子が暮らしていた団地の1室があった。ある日、母親が仕事から帰宅すると、息子が自ら命を絶っていた。息子の心の変化に気づけなかったことを、母親は深く悔やんだ。

やがて引っ越しが決まり、母親はイーブイに片付けを依頼した。しかし、見積もりの日、息子の部屋を前にした母親は「やっぱり片付けられない」と言い、結局、自分の荷物だけを新居へ運び、元の家を契約し続けたという。



亡き母が大量に買い込んだ衣類などが一掃され、きれいに片付いた和室（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

故人のモノは、いつ捨てるべきなのか



故人のモノを捨ててしまうと、その人がこの世に生きた証しまで消えてなくなってしまうような気がしてしまう。多くの遺族が、そうした葛藤を抱えている。

「生活や家の中に余裕があるうちは、故人のモノを無理に手放す必要はないと思います。しかし、残した荷物が、いずれご自身の生活を圧迫してくるときが来るかもしれません」

収入と家賃のバランスが取れなくなり、より狭い家に引っ越さなければならなくなる。そんなとき、遺族は業者に依頼をする。それは、自分では下せない決断を、第三者の力で後押ししてほしいという切実な気持ちの表れでもある。

「もし、故人が残したモノが今のあなたの生活を圧迫しているのでなければ、無理に捨てる必要はまったくありません」

そう思うだけで、葛藤を抱えている遺族も少し楽になるはずだ。



メインで使われていた和室もご覧の通り片付いた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



キッチンとダイニングの片付けも完了した（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

（國友 公司 ： ルポライター）