いま、SNSで議員や市長になりすますアカウントが急増しています。記者が名古屋市長をかたる男を追及すると、悪質な詐欺の実態が明らかになってきました。

いまや政治家にとって、SNSは必要不可欠。しかし…



（参議院議員）

「とんでもないことですし、ぼくだけの問題ではないと思います」

（東京都議）「正直本当に許せない思いでいっぱいですね」

怒りをあらわにする議員たち。その訳は…





（東京・多摩市議）「これは完全に『偽アカ』ですね」

いま“なりすまし政治家”が溢れています。その裏には…

（記者）

「正直に言っていただきたいんですけれど、詐欺ですよね？」

（なりすましているとみられる人物）

「文面で送っていただいて…」

（記者）

「いま認めましょうよ、明らかにウソじゃないですか」



巧妙な詐欺。



（詐欺の被害者）

「ちくしょうですよ、ちくしょうこの野郎ぶっ殺してやるみたいな」



…実態に迫ります。

「プロフィール写真とか投稿だけでは見分けはつかない」

（飯田健一東京都議 東京・狛江市 9月9日）

「『このアカウントは飯田さんのアカウントですか？』と（フォロワーから）から連絡をいただいて」



東京都議の飯田健一さん。ことし6月の都議選の直前、「なりすまし」に気付いたといいます。



（飯田都議）

「何度もフォロワーから連絡をいただいていて、見るたびに通報しているんですけれど、現状いたちごっこの状態」

さらに、東京・多摩市の藤條尭之市議も。



（東京・多摩市 藤條尭之市議 9月4日）

「ぱっと見でプロフィール写真とか投稿だけでは見分けはつかないと思います」

これまでに4度、なりすましを発見。その度に運営元に削除依頼を重ねてきましたが、取材中にも…。



（藤條市議）「これは完全に偽アカですね」

Ｑこれが5件目ですか？

「そうですね」



専門家は、いまこうした地方議員の「なりすまし」が急増しているといいます。

「地方議員はフォロワーがそれほど多くないので…」

（情報リテラシーに詳しい 成蹊大学 高橋暁子客員教授）

「地方議員はフォロワーがそれほど多くないので、本物と偽物の見分けががつきづらい。議員ということで、まさかだますとは思われない。信頼性の高さがある」

CBCが調査すると100を超える「なりすまし政治家」が。中には…



広沢一郎名古屋市長を騙るこのアカウント。本物と見比べると「iichirohirosawa」と、頭の「i」が一つ多いですが、投稿している画像や文章はほぼ同じ。

“広沢市長”のアカウントに接触してみると…

記者が「初めまして。広沢一郎市長のアカウントでしょうか？市長の活動に関心があり、フォローさせて頂きました。よろしくお願い申し上げます」とメッセージを送ってみると…。



（返ってきたメッセージ）

「減税・円安・年金問題・株価の変動など…将来のために『今こそ知識をつける時期』です。そこで今、「経済の最新動向」、「年金と老後資産のリアルな話」、「株初心者も安心の学び場」が“無料”で学べるLINEグループを開設しました。営業・勧誘なし」



経済の最新動向が無料で学べるLINEグループを開設したと返事が。

「喉が痛い」と通話拒否

さらに9月13日。



（記者）「『いま市役所にいるんですか』と聞きたら、『はい』と返事が」



市役所で公務中にメッセージを送っている、というニセ市長。しかしこの日、本物の市長は実はインドに出張中でした。



記者が、ニセ市長に電話をしたいと告げると…



（ニセ市長）

「私は二日間喉が痛くて、電話を取りたくないです」

「二日間休めば大丈夫」

そこで数日待って、喉の調子は良くなったか尋ねると…



（ニセ市長）

「それほど深刻ではありません。ご心配いただきありがとうございます」



しかし…



（記者）

「いまメッセージが送られてきたんですが、本物の市長は市役所で記者会見中です」

LINEに登録すると“市長と親しい友人”「北山」が登場

その後もしつこくLINEの登録を求めるニセ市長。LINEを開くと表示されたのは、投資会社S研究所の代表を務めているという「北山」という人物。連絡してみると…「広沢さんとは親しい友人です」と返事が来ました。

その後さらに、北山のアシスタントだという女性「三井」に連絡を取るように言われます。さらに、投資に関するLINEグループに勧誘され、グループでは「三井」らが毎日のように投資にまつわる情報を発信。一体何が目的なのか…

あわせて430万円投資 詐欺被害にあった男性は…

（別の投資グループで詐欺被害にあったＡさん）

「真っ暗になるというよりは、実感が沸かない」



関東地方に住むAさん。きっかけは、投資インフルエンサーをかたるアカウント。春頃、記者が勧誘されたライングループと同じようなグループに誘導されました。



（Ａさん）

「『これ買って』、『あれ買って』、『いま売って』という感じで毎日毎日送ってくる」

投資専用アプリで投資するよう求められ、Aさんは言われるがまま、あわせて430万円を投資。画面上の利益は…



（Ａさん）「3800万円」



しかし…

（Ａさん）

「（3800万円を）引き出せますねと言って、サイトに行ったら真っ白だった。『これ、やばくないかな』と…」

専門家「LINEグループに誘導される時点で真っ黒」

8月、警察に被害届を提出しました。記者がやりとりをしていたLINEグループ、そして“ニセ広沢市長”も同様の詐欺だと専門家は指摘します。



（成蹊大学 高橋暁子客員教授）

「（著名人から）個別に連絡が来ることはまずない。さらにLINEグループに誘導されている時点で真っ黒」

彼らに話を聞くために、会社があるという東京・港区のビルを訪ねると…



（記者）

「（このビルに『S研究所』という名前の会社は入っていますか…なさそうです」

「北山」のアシスタント「三井」と通話 口座開設を促される

そこで「三井」に「LINEによる通話をしたい」と伝えると。



（記者）「もしもし」

（三井）「お世話になっております」

（記者）「お電話ありがとうございます」

（三井）「いえいえいえいえ」



「三井」から着信が…。

（記者）「広沢さんとはどういう関係なんですか？」

（三井）「あの～北山先生と広沢さんが友人関係となっておりまして、いろんなプロジェクトを提携しておりまして」

（記者）「私はこのあとどうすればいい？」

（三井）「興味を持っていただけましたら、こちらで口座開設をしていただいて、入金していただく形になります」



専用口座を開設し、そこで投資をするよう求めてきます。

記者の追及が始まった「明らかにウソじゃないですか」

（記者）「いま三井さんどこにいるんですか？」

（三井）「私、東京都にいますよ」

（記者）「なんかすごく静かなんで…会社、何百人もいるとおっしゃっていたので」

（三井）「あ、本当ですか？」



広沢市長と友達、さらに東京・赤坂に会社がある…こうしたウソについて問いただすと。

（記者）「広沢さんとお友達というのはウソですよね？」

（三井）「いや、ご友人関係ですね」

（記者）「あなた方の会社も赤坂にあると言っていたが、私行ってみたんですけれど、おたくの会社はないんですよね」

（三井）「そうですね…」

（記者）「それはウソじゃないですか？」

（三井）「あの…質問をラインで文面で送っていただいて…」

（記者）「いま認めましょうよ、明らかにウソじゃないですか」

さらに…



（記者）「私、名古屋のテレビ局で記者をしている者なんです」

（三井）「はい」

（記者）「これ、もうあの詐欺ですよね？」

（三井）「金融庁に登録していますので」

（記者）「登録番号を伺ってもいいですか」

（三井）「わかりました、ではその情報に関してLINEの方で送らせていただきますね」

（記者）「いま会社にいるんですよね、すぐ確認できますよね」

（三井）「ですからLINEでお送りいたしますとお伝えしているんですが…」

（記者）「なぜ会社にいてすぐ答えられないんですか」

（三井）「こちらもいろいろな対応がありますので」

（記者）「いろいろな対応ってなんですか、いまこうやって話している間に確認すればいいんじゃないですか」

…電話切れました。

こうした事実に本物の市長は…

その後彼らが連絡に応じることはなく、ニセ市長のアカウントも消えていました。



こうした事態に「本人」は…



（名古屋・広沢一郎市長 9月16日）

「詐欺に誘導されたり被害が出てきている。早急な対策が必要だ」

SNSには、当初記者がやりとりしていたアカウント以外にも、複数のニセ市長が。そのうちの一つに、なぜなりすましをするのか尋ねると。



（ニセ市長）

「あなたが助けてくれないなら、私もあまり話せません。電気ショックを受けることになるので」

中国語で「感電させてやる、この犬」

さらに…

（記者）「中国語で返信が来ました」



中国語で「ミャンマー北部」にいると言います。さらに質問を重ねると。



（ニセ市長）「感電させてやる、この犬」



このアカウントも、直後に連絡が途絶えました。SNSにあふれる「なりすまし政治家」。それ、本物ですか…？

