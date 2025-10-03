「角膜炎」の症状や原因はご存知ですか？【医師監修】

角膜炎は眼球のくろ目の部分を覆う透明な膜（角膜）に傷がつき、そこから細菌やカビに感染するなど、さまざまな原因によって炎症が起きる病気です。

もしもある日突然、目が開けていられないほど痛む・大量の涙が流れる・目がかすむなど辛い症状に見舞われたら、それは角膜炎かもしれません。

この記事では角膜炎を引き起こすあらゆる原因や症状などについてご紹介しています。

大切な目を角膜炎から守るために。また角膜炎による目の不調をいち早く快方に導くために、ぜひご参考になさってください。

監修医師：

荒井 宏幸（医療法人社団ライト みなとみらいアイクリニック）

防衛医科大学校卒業。防衛医科大学校病院、自衛隊中央病院などで近視矯正手術・白内障手術を中心に診療経験を積んだ後、2010年に現職の「医療法人社団ライト」理事長に就任。医学博士。日本眼科学会認定眼科専門医。みなとみらいアイクリニック主任執刀医、クイーンズアイクリニック院長、防衛医科大学校非常勤講師。自身もレーシック手術を受けている。講演・出演・著書など多数。

角膜炎の症状と原因

角膜炎はどのような病気なのか特徴を教えてください。

角膜炎は何らかの原因によって角膜に炎症が起こる病気の総称です。角膜炎を起こす原因は感染性・外傷性などをはじめ、その他にも目にまつわる他の病気に起因するもの・免疫力の低下に起因するものまで多岐にわたる特徴があります。それらの症状は数日間ほどで改善する軽症から、状態が悪ければ治療に数年かかる場合や視力低下や失明にいたってしまうケースなどもあります。たとえ最初の症状が軽度でもそのまま放置しておくと悪化する恐れがあるため、まずは原因を究明し適切な治療をすることが大切とされる病気です。

どのような症状が現れますか？

角膜炎になると主に以下のような症状が表れます。

目の痛み

異物感・違和感（ゴロゴロする）

視力低下

くろ目がにごる

まぶしさ

目のかすみ

涙が出る

まぶたが腫れる

これらの症状は基本的に角膜についた傷から発症するため、両目ではなく片目のみに表れることがほとんどです。

角膜炎を発症する原因を教えてください。

一般的な角膜炎はゴミや砂などの異物が目に入り、角膜に傷がつくことから始まります。目がゴロゴロする・かすむ・痛むなどの違和感から手で目をこすり、その傷から細菌などに感染して炎症が起きることが原因です。角膜に傷がつく原因は異物が入るほか、外傷・ドライアイ・逆さまつげ・コンタクトレンズの連続装用などや、ときには原因不明の場合もあります。一般的な症例ではありませんが関節リウマチから発症する例や、池や沼などの淡水や水道の中にも存在する微生物（アメーバ）によって引き起こされる例も増加傾向にあることがわかってきました。また、発熱や紫外線被爆・ストレスなどが引き金となり、角膜炎を引き起こす原因となることもあります。

ストレスが角膜炎の原因となることもあるのですね。

人間の体はストレスにさらされると免疫力が低下する傾向があります。すると、もともと体の中に保有していた「ヘルペスウイルス」が免疫力の低下にともなって活動を再開し始めることが原因です。唇や口の周りに水ぶくれができる口唇ヘルペスが一般的に知られていますが、ヘルペスウイルスが角膜に現れることもあり、それを「角膜ヘルペス（ヘルペス性角膜炎）」といいます。ストレスに起因する角膜炎は適切に処置をすれば1～2週間ほどで快方に向かいますが、再発を繰り返すことが多いという特徴がある症例です。

編集部まとめ

角膜炎は眼球のくろ目にあたる部分の角膜に何らかの原因によって炎症が起こる病気です。

考えられる原因は感染性・外傷性・ドライアイ・関節リウマチなどの病気の影響によるもの・疲れやストレスから引き起こされるものなどたくさんの種類があります。

最初は些細な症状から始まることが多い角膜炎ですが、放置しておくと比較的早いスピードで症状が進行し視力低下や失明などを招いてしまうリスクがともないます。

角膜炎を疑う症状が表れたら、必ず眼科医の早期受診と早期治療を心がけることが大切です。

