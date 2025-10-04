JOYSOUND、名古屋グランパスのファン感謝デーで企画続々 「ジョイオンプー」も登場
通信カラオケ・JOYSOUNDは、サッカーJ1リーグ・名古屋グランパスが11日に愛知・豊田スタジアムで開催するファン感謝デー「Nagoya Grampus FAMILY DAY 2025」で、様々な企画を展開する。
「Nagoya Grampus FAMILY DAY 2025」
3年ぶりに豊田スタジアムで開催される今回の感謝デーのテーマは、「グランパス学園〜学園祭〜」。ステージで上で選手たちがグランパス学園のクラスに分かれて企画に挑む。
「JOYSOUND presents歌詞朗読! 仮装カラオケ対決!」では出題者の選手が人気曲の歌詞を朗読して、その楽曲が分かった選手が早押しでJOYSOUNDの「サビカラ」機能を使用してカラオケを熱唱。正解するごとにポイントを獲得し、合計得点が最も高いクラスが勝利となる。
ステージイベント以外にも、選手とのふれあいイベントなどを展開。「ジョイオンプー」の特設ブースでは、JOYSOUND公式キャラクター「ジョイオンプー」が登場し、一緒に写真が撮れるフォトブースを設置。オリジナルシールなどのプレゼントに加え、「グランパス」くんや「ジョイオンプー」グッズが当たるカプセルトイを1回無料で楽しむこともできる。
ジョイオンプー
【編集部MEMO】
ジョイオンプーは2022年、JOYSOUNDの30周年を記念して誕生。“音の化身”で、Jの形をした伸縮アンテナ(しっぽ)と「J」「S」ロゴのヘッドホン、常に携えるマイクがトレードマークだ。誕生日は5月6日、出身は名古屋。年齢・性別は“不詳”。性格は好奇心旺盛で新しいことが大好き、はしゃぎすぎて空回りする一面もある。趣味はカラオケ(十八番は「天城越え」)、音楽・映画鑑賞(ライブやフェス好き／ホラー映画も好物)、体を動かすこと(毎朝ラジオ体操)。モットーは「音楽への愛とチャレンジ精神で、世の中のワクワクを生み出し続けること」。
「Nagoya Grampus FAMILY DAY 2025」
3年ぶりに豊田スタジアムで開催される今回の感謝デーのテーマは、「グランパス学園〜学園祭〜」。ステージで上で選手たちがグランパス学園のクラスに分かれて企画に挑む。
ステージイベント以外にも、選手とのふれあいイベントなどを展開。「ジョイオンプー」の特設ブースでは、JOYSOUND公式キャラクター「ジョイオンプー」が登場し、一緒に写真が撮れるフォトブースを設置。オリジナルシールなどのプレゼントに加え、「グランパス」くんや「ジョイオンプー」グッズが当たるカプセルトイを1回無料で楽しむこともできる。
ジョイオンプー
【編集部MEMO】
ジョイオンプーは2022年、JOYSOUNDの30周年を記念して誕生。“音の化身”で、Jの形をした伸縮アンテナ(しっぽ)と「J」「S」ロゴのヘッドホン、常に携えるマイクがトレードマークだ。誕生日は5月6日、出身は名古屋。年齢・性別は“不詳”。性格は好奇心旺盛で新しいことが大好き、はしゃぎすぎて空回りする一面もある。趣味はカラオケ(十八番は「天城越え」)、音楽・映画鑑賞(ライブやフェス好き／ホラー映画も好物)、体を動かすこと(毎朝ラジオ体操)。モットーは「音楽への愛とチャレンジ精神で、世の中のワクワクを生み出し続けること」。