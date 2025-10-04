高橋藍、小野寺太志、関田誠大が登場 サンバーズ大阪トークイベント生配信
バレーボール・SVリーグの開幕を前に10日に行われる「サントリーサンバーズ大阪 スペシャルトークイベント」が、映像配信サービス「GAORAオンデマンド」でPPV(ペイ・パー・ビュー)生配信される。
(左から)小野寺太志選手、高橋藍選手、関田誠大選手
昨シーズン、男子はサントリーサンバーズ大阪、女子は大阪マーヴェラスが初代チャンピオンに輝いたSVリーグ。このトークイベントは、2年目となるシーズンの男子開幕戦を24日に控え、東京で開催される。
ゲストには、サントリーサンバーズ大阪で主将を務める高橋藍選手、小野寺太志選手、関田誠大選手と、いずれも日本代表選手が登場。2025-26シーズンへの意気込みを語るほか、プライベートな質問なども寄せられる。
PPV生配信は、10日17時から実施。視聴チケットは3,300円で、23日まで視聴可能となっている。
