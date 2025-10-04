「私、準備万端です！？」後生川凜アナのGOLF コースデビューへの道vol.4
RKK熊本放送の後生川アナが「ゴルフやる！」宣言
5月31日に初めてゴルフクラブを握り、何度かのレッスン、何度かの練習場通いを重ねた。
そして、8/22（金）ついに・・・
「コースデビューしたい！」
勤務表と にらめっこして…プレー日は1か月後の9/25（木）熊本県阿蘇市にあるゴルフ場を予約した。
ゴルフのプレーに必要なもの
ゴルフコースでプレーするにあたり、頭から足先まで揃えなければならないものがある。
＜ウェア＞昔は襟付きが当たり前だったが、今は丸首も可
＜帽子＞打球事故を防ぐため帽子は欠かせない
＜手袋＞後生川アナはネイル対応の指先に穴が開いたものを購入
＜スパイクシューズ＞芝生の上を歩くので、接地面に滑り止めが施されている
また、プレーするのに最低限、必要なグッズがある
＜ティー＞1打目を打つ際にボールを乗せる棒状のもの
＜ボールポーチ＞予備のボールを入れ、ベルトなどにぶら下げる
＜ボールマーク＞グリーンに乗ったボールと置き換え、同伴者のプレーの邪魔にならないようにする。コインの形状が多いが、後生川アナが選んだのはキャラクターだった
＜グリーンフォーク＞傷んだ芝を修復する
これで準備は万端。
9月23日（火）コースデビュー2日前
本人いわく「受験生の一夜漬けのよう」に練習場へ。かっこよく言えば『本番前、最後の調整』だ。
2025年9月25日（木）
「ゴルフ始めます！」宣言から約半年、ついにその日を迎えた。
天気予報は・・・雨のち曇り。予想最高気温は28℃。
目指すゴルフ場は、車で熊本市内から1時間足らずの阿蘇市にある。その道中で日が差してきた。
記念すべき初ラウンドに選んだゴルフ場は、阿蘇外輪山に囲まれた「コスギリゾート阿蘇ハイランドゴルフコース」
記念すべき初ラウンドに指名した同伴者は、上司であるRKK熊本放送アナウンス部長の木村和也アナウンサーだった。木村アナも無類のゴルフ好き。
実は、後生川アナは木村アナと組んで、６年前から毎年、ゴルフの正月特番の司会を務めてきた。その特番の舞台がこのゴルフ場だった。
スタートの1時間前にはゴルフ場へ到着し、着替えを済ませ、体をほぐしてラウンド前の練習へ
初めて、天然の芝生の上からボールを打ってみた。
初めて、グリーンの上でパターをしてみた。
スタート時刻が迫る――
（次回、Vol.5「一緒にゴルフやろうよ！」へ続く）
