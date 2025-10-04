RKK熊本放送の後生川アナが「ゴルフやる！」宣言

【写真を見る】「私、準備万端です！？」後生川凜アナのGOLF コースデビューへの道vol.4

5月31日に初めてゴルフクラブを握り、何度かのレッスン、何度かの練習場通いを重ねた。

そして、8/22（金）ついに・・・

「コースデビューしたい！」

勤務表と にらめっこして…プレー日は1か月後の9/25（木）熊本県阿蘇市にあるゴルフ場を予約した。

ゴルフのプレーに必要なもの

ゴルフコースでプレーするにあたり、頭から足先まで揃えなければならないものがある。

＜ウェア＞昔は襟付きが当たり前だったが、今は丸首も可

＜帽子＞打球事故を防ぐため帽子は欠かせない

＜手袋＞後生川アナはネイル対応の指先に穴が開いたものを購入

＜スパイクシューズ＞芝生の上を歩くので、接地面に滑り止めが施されている

また、プレーするのに最低限、必要なグッズがある

＜ティー＞1打目を打つ際にボールを乗せる棒状のもの

＜ボールポーチ＞予備のボールを入れ、ベルトなどにぶら下げる

＜ボールマーク＞グリーンに乗ったボールと置き換え、同伴者のプレーの邪魔にならないようにする。コインの形状が多いが、後生川アナが選んだのはキャラクターだった

＜グリーンフォーク＞傷んだ芝を修復する

これで準備は万端。

9月23日（火）コースデビュー2日前

本人いわく「受験生の一夜漬けのよう」に練習場へ。かっこよく言えば『本番前、最後の調整』だ。

2025年9月25日（木）

「ゴルフ始めます！」宣言から約半年、ついにその日を迎えた。

天気予報は・・・雨のち曇り。予想最高気温は28℃。

目指すゴルフ場は、車で熊本市内から1時間足らずの阿蘇市にある。その道中で日が差してきた。

記念すべき初ラウンドに選んだゴルフ場は、阿蘇外輪山に囲まれた「コスギリゾート阿蘇ハイランドゴルフコース」

記念すべき初ラウンドに指名した同伴者は、上司であるRKK熊本放送アナウンス部長の木村和也アナウンサーだった。木村アナも無類のゴルフ好き。

実は、後生川アナは木村アナと組んで、６年前から毎年、ゴルフの正月特番の司会を務めてきた。その特番の舞台がこのゴルフ場だった。

スタートの1時間前にはゴルフ場へ到着し、着替えを済ませ、体をほぐしてラウンド前の練習へ

初めて、天然の芝生の上からボールを打ってみた。

初めて、グリーンの上でパターをしてみた。

スタート時刻が迫る――

（次回、Vol.5「一緒にゴルフやろうよ！」へ続く）

