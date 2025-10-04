TikTokに投稿された、彩葉わかなさんが風鈴を背景にろくろを回す動画の1こま

福井県越前町の名産「越前焼」の窯元が、町内の名所でろくろを回す様子を撮影、動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」に投稿している。ろくろは室内で回すという先入観を覆し、意外性を感じてもらうのが狙い。発案者で、窯元「踏青舎」の代表泉直樹さん（64）は「動画を通じて越前焼の知名度を上げ、県内外の観光客に来てもらえれば」と期待している。（共同通信＝中野湧大）

越前焼は平安時代末期ごろ生産が始まり、土の味わいを生かした素朴な風合いが特徴だ。瀬戸（愛知県瀬戸市）や信楽（滋賀県甲賀市）などとともに日本六古窯の一つに数えられ、2017年に日本遺産に認定された。

窯元組合の理事長も務め、越前焼の知名度を上げようと苦心していた泉さん。「屋外でろくろをひいたら面白い」。そんな思いつきから企画が生まれた。

福井県越前市出身で、伝統工芸の職人としても活動する「職人タレント」の彩葉わかなさん（27）に出演を依頼。どこでも持ち運んで使える電動ろくろを用意した。町内の公園の広い芝生広場での撮影では、ドローンを使い、躍動感を演出。江戸時代後期に建築された古民家では、揺れ動く風鈴を背景に、作業する様子を撮った。

撮影風景の紹介動画も含め、7月末〜8月末に6本を公開。若者だけでなく、幅広い年齢層に再生されているという。今後は月4、5本のペースで配信予定。長尺の動画を「ユーチューブ」に投稿することも見込む。

TikTokのアカウントは「越前陶芸公園（@tougei.kouen）」。泉さんは「越前焼には平安から続く歴史を感じられる良さがある。投稿で人気を広げたい」と話し、彩葉さんは「陶芸になじみのない人たちにも魅力を届けられたら」と意気込んだ。

